Αττική: 101 παραβάσεις οδηγών ηλεκτρικών πατινιών

Σε 101 παραβάσεις οδηγών με «ηλεκτρικά πατίνια», κατέγραψαν μέσα σε μια ημέρα οι αστυνομικοί στο πλαίσιο ειδικής τροχονομικής εξόρμησης που πραγματοποιήθηκε στο λεκανοπέδιο της Αττικής.

Συνολικά έγινα 184 έλεγχοι σε οδικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου, με τους αστυνομικούς να βεβαιώνουν:

54 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους,

12 παραβάσεις για μη ύπαρξη ή χρήση περιοριστή ταχύτητας,

2 παραβάσεις για παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων,

1 παράβαση για μεταφορά υπεράριθμων επιβατών,

2 παραβάσεις για οδήγηση από ανηλίκους κάτω των 17 ετών,

30 παραβάσεις για ανασφάλιστα οχήματα.

Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής επισημαίνει ότι οι έλεγχοι για την τήρηση των κανόνων οδικής ασφάλειας από τους οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση σε όλο το λεκανοπέδιο.