Άτοκος: Σε κίνδυνο τα γουρούνια, αναζητούνται οι υπεύθυνοι

Χωρίς σαφή υπεύθυνο και με αβέβαιη πρόσβαση σε τροφή και νερό, οι χοίροι της Ατόκου βρίσκονται στο επίκεντρο έκκλησης για άμεση παρέμβαση.

Σοβαρές ανησυχίες για την υγεία και την επιβίωσή τους προκαλούν φωτογραφίες που δείχνουν εμφανώς αδύνατα ζώα. Με το τέλος της τουριστικής περιόδου, περιορίζεται και η τροφή που τους προσφέρουν οι επισκέπτες, ενώ δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι υπάρχει σταθερή παροχή τροφής και καθαρού νερού.

Παράλληλα, έχουν καταγγελθεί τραυματισμοί από προπέλες σκαφών, αλλά και περιστατικά θανάτων στην παραλία. Η απουσία συστηματικής κτηνιατρικής φροντίδας εντείνει την ανησυχία για την τύχη τους.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες στο επίκεντρο

Το θέμα τέθηκε εγγράφως στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) στις 2 Οκτωβρίου 2026. Ακολούθησε υπενθύμιση στις 9 Οκτωβρίου, χωρίς όμως να έχει δοθεί απάντηση, σύμφωνα με την επιστολή που δημοσιοποιήθηκε, μέσω δικηγόρου Παύλου Τομάζου ως πληρεξούσιος δικηγόρος της κ. Mariëlla Sprado.

Επιπλέον, έγγραφο της υπηρεσίας, με ημερομηνία 31 Αυγούστου, αναφέρει ότι δεν υπάρχει καταχωρισμένος ιδιοκτήτης ή εκμετάλλευση χοίρων που να συνδέεται με τα ζώα της Ατόκου.

Ανοιχτό παραμένει και το ζήτημα του χαρακτηρισμού τους ως άγριων ή οικόσιτων. Στην επιστολή επισημαίνεται ότι δεν τεκμηριώνεται με γενετικό έλεγχο ή συγκεκριμένα αντικειμενικά κριτήρια η αναγνώριση της φυλής τους.

Τι ζητείται να γίνει άμεσα

Το αίτημα προς τις αρμόδιες αρχές περιλαμβάνει τρεις βασικές ενέργειες:

-Άμεση επίσκεψη κτηνιάτρου στο νησί για την εξέταση της υγείας και της διατροφικής κατάστασης των ζώων.

-Εξασφάλιση επαρκούς τροφής, πόσιμου νερού και της απαραίτητης περίθαλψης, χωρίς αναμονή για την οριστική διευθέτηση των αρμοδιοτήτων.

-Γραπτή ενημέρωση μέσα σε δύο εργάσιμες ημέρες για τα μέτρα που θα ληφθούν, τους υπευθύνους και τον χρόνο του κτηνιατρικού ελέγχου.

Η προθεσμία αφορά την έγγραφη ενημέρωση και όχι την έναρξη των ενεργειών, τονίζεται στην επιστολή.

Σε δεύτερο στάδιο εξετάζεται η ασφαλής περισυλλογή των χοίρων και η μεταφορά τους σε κατάλληλο χώρο φιλοξενίας. Μέχρι τότε, προτεραιότητα αποτελεί η άμεση προστασία τους.

Το ερώτημα για την Άτοκο παραμένει συγκεκριμένο: ποιος θα αναλάβει τη φροντίδα των ζώων πριν η κατάσταση γίνει μη αναστρέψιμη;