Παράταση για την ενίσχυση των πλημμυροπαθών Μυλοποτάμου, Κρήτης

Έως την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2026 παρατείνονται οι αιτήσεις για οικονομική ενίσχυση των πολιτών που επλήγησαν από τις πρόσφατες πλημμύρες στον Δήμο Μυλοποτάμου, στην Κρήτη.

Η βοήθεια αφορά την κάλυψη των πρώτων αναγκών και την αντικατάσταση οικοσκευής που καταστράφηκε από τα νερά.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν στον δήμο αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

Αντίγραφο του δελτίου αυτοψίας.

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Αντίγραφα των φορολογικών εντύπων Ε1 και Ε9.

Αποδεικτικό τραπεζικού λογαριασμού με το IBAN και το όνομα του δικαιούχου.

Ο δήμος καλεί όσους δεν έχουν υποβάλει ακόμη αίτηση να κινηθούν άμεσα, ώστε να ολοκληρωθεί ο έλεγχος των φακέλων και να προχωρήσει η διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης.

Για πληροφορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά ή για περιπτώσεις αδυναμίας προσέλευσης, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν στα 2834340353 και 2834340102.