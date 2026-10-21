Σκηνές διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα για τα φοιτητικά έξοδα

Σκηνές μπροστά από τη Βουλή έστησαν φοιτητές, ξεκινώντας κινητοποίηση στο κέντρο της Αθήνας. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα ακριβά ενοίκια, το κόστος διαβίωσης και η ανάγκη για ισχυρότερη δημόσια και δωρεάν παιδεία.

Οι φοιτητές ζητούν χαμηλότερα ενοίκια, αύξηση του στεγαστικού επιδόματος και δωρεάν σίτιση και μετακινήσεις.

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Παράλληλα, διεκδικούν περισσότερο κρατικό χρήμα για τα πανεπιστήμια και οικονομική ενίσχυση των σχολών.

Η κινητοποίηση περιλαμβάνει διανυκτέρευση με σκηνές στην πλατεία Συντάγματος, ενώ στο πρόγραμμα έχουν ενταχθεί πορεία προς το υπουργείο Οικονομικών και πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια.

Σήμερα οι κινητοποιήσεις κορυφώνονται με το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στις 12:00 στα Προπύλαια.

Συμμετέχουν μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικοί, ενώ έχει προκηρυχθεί 24ωρη απεργία στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και στάση εργασίας στη δευτεροβάθμια.

Η ΑΔΕΔΥ έχει ανακοινώσει στάση εργασίας στο Δημόσιο από τις 11:00 έως τη λήξη της βάρδιας.