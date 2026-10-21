LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Super Κατερίνα

Super Κατερίνα

10:00
ALPHA NEWS

Στο Τζάνειο σε κώμα 21χρονη από ουσίες

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
21/10/2026 10:35
Στο Τζάνειο σε κώμα 21χρονη από ουσίες
PHOTO- INTIME

Σε σοβαρή κατάσταση στο Τζάνειο νοσηλεύεται μία 21χρονη κοπέλα, μετά από κατανάλωση ουσιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κοπέλα διακομίσθηκε στο νοσοκομείο τα ξημερώματα, από την Πάρο. Η 21χρονη φέρεται κατανάλωσε χάπι βιασμού τα οποία της τα έδωσε φίλος της.

Η κοπέλα νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε σοβαρή κατάσταση στην ΜΕΘ.

Ο φίλος της , ο οποίος φέρεται να της έδωσε την ουσία συνελήφθη στην Πάρο και βρίσκεται ενώπιων του ανακριτή.

Κάντε εγγραφή στο κανάλι του Alpha News στο YouTube

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης