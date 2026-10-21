Στο Τζάνειο σε κώμα 21χρονη από ουσίες

Σε σοβαρή κατάσταση στο Τζάνειο νοσηλεύεται μία 21χρονη κοπέλα, μετά από κατανάλωση ουσιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κοπέλα διακομίσθηκε στο νοσοκομείο τα ξημερώματα, από την Πάρο. Η 21χρονη φέρεται κατανάλωσε χάπι βιασμού τα οποία της τα έδωσε φίλος της.

Η κοπέλα νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε σοβαρή κατάσταση στην ΜΕΘ.

Ο φίλος της , ο οποίος φέρεται να της έδωσε την ουσία συνελήφθη στην Πάρο και βρίσκεται ενώπιων του ανακριτή.