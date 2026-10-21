Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο 29χρονος που του επιτέθηκαν για να του πάρουν το πατίνι

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Τετάρτης στη δυτική Θεσσαλονίκη, με θύμα έναν 29χρονο αλλοδαπό.

Σύμφωνα με πηγές από την ΕΛ.ΑΣ., το περιστατικό καταγράφηκε γύρω στις 07:00 το πρωί επί της οδού 28ης Οκτωβρίου, στην περιοχή των Αμπελοκήπων. Ο 29χρονος κινούνταν στο σημείο χρησιμοποιώντας ένα πατίνι, όταν προσεγγίστηκε από άγνωστο δράστη, ο οποίος με την απειλή βίας απαίτησε να του το παραδώσει.

Η άρνηση του νεαρού άνδρα να ενδώσει στις απειλές είχε ως αποτέλεσμα την βίαιη αντίδραση του δράστη, ο οποίος τον τραυμάτισε χρησιμοποιώντας αιχμηρό αντικείμενο.

Το θύμα διακομίστηκε με τραύματα στο Νοσοκομείο «Ιπποκράτειο» προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Την προανάκριση και τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη έχει αναλάβει η Αστυνομία.