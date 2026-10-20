Λυκαβηττός: Συναγερμός για οσμή αερίου στα Εξάρχεια

Αναστάτωση προκάλεσε το πρωί οσμή αερίου από κατοικία στην περιοχή του Λυκαβηττού, από την πλευρά των Εξαρχείων.

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική, ενώ η Αστυνομία διέκοψε προσωρινά την κυκλοφορία στην οδό Δοξαπατρή. Το πρόβλημα αποκαταστάθηκε από συνεργείο της ΔΕΦΑ και ο συναγερμός έληξε.

Η ειδοποίηση για οσμή αερίου

Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε για την οσμή αερίου που προερχόταν από σπίτι στην οδό Πατριάρχου Φωτίου 29, στην περιοχή του Λυκαβηττού, κοντά στα Εξάρχεια.

Για λόγους πυρασφάλειας, στο σημείο έφτασε ένα πυροσβεστικό όχημα με τρεις πυροσβέστες.

Άνοιξε ξανά ο δρόμος

Μετά την αποκατάσταση του προβλήματος, δόθηκε και πάλι στην κυκλοφορία η οδός Δοξαπατρή, η οποία είχε κλείσει προσωρινά από την Αστυνομία.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας ολοκληρώθηκε χωρίς να χρειάζεται πλέον η παρουσία των δυνάμεων στο σημείο.