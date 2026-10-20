ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ alphatv.gr-  Πρόεδρος γεωτεχνικών: «Γι’ άλλους δικαίωση γι’άλλους καμπάνα»

Αποκάλυψη alphatv.gr:

Βαριά καμπάνα έπεσε σύμφωνα με πληροφορίες, σε πρόσωπο που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά από πειθαρχικό υπηρεσιακό έλεγχο. Τις πληροφορίες επιβεβαιώνει ο πρόεδρος των γεωτεχνικών Νίκος Κακκαβάς, κάνοντας λόγο για «εξέλιξη που δείχνει το δρόμο», αφού – αν επιβεβαιωθεί- πρόκειται για την πρώτη υπηρεσιακή καμπάνα σε εμπλεκόμενο.

Σύμφωνα με πληροφορίες παράλληλα με τις έρευνες και την πρώτη καταδίκη στελεχών, στον (πρώην) ΟΠΕΚΕΠΕ «τρέχουν» και τα πειθαρχικά για όσους σχετίζονται με την υπόθεση που διερευνά η ευρωπαϊκή εισαγγελία. Σε ένα από αυτά- σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες που επιβεβαιώνει η ΠΟΓΕΔΥ- αποφασίστηκε βαριά πειθαρχική ποινή για πρόσωπο που φέρεται να εμπλέκεται.

Σε αντίθεση δηλαδή με την βασική μάρτυρα του σκανδάλου Βιβή Τυχεροπούλου, η οποία μετά τον πειθαρχικό έλεγχο αθωώθηκε ομόφωνα, με τον νομικό της εκπρόσωπο Αντώνη Βαγιάνο, πριν από λίγο να ζητάει την αποκατάστασή της στην υπηρεσία. «Γι’ άλλους δικαίωση λοιπόν και γι’άλλους καμπάνα» σχολίασε ο Νίκος Κακκαβάς, δηλώνοντας στο alphatv.gr πως «η έρευνα πρέπει να συνεχιστεί μέχρι τέλους».