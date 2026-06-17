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Επιχείρηση του Λιμενικού για 38 μετανάστες νότια της Γαύδου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
17/06/2026 09:30
Επιχείρηση του Λιμενικού για 38 μετανάστες νότια της Γαύδου
INTIME

Σε επιχείρηση διάσωσης 38 μεταναστών προχώρησε το Λιμενικό Σώμα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου, έπειτα από τον εντοπισμό λέμβου στην οποία επέβαιναν.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), με περιπολικό σκάφος του Λιμενικού να περισυλλέγει με ασφάλεια όλους τους επιβαίνοντες.

Οι 38 αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Σούδας, όπου ανέλαβαν οι αρμόδιες υπηρεσίες για την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών υποδοχής και καταγραφής.

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