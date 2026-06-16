Έκτακτη ανάγκη λόγω λειψυδρίας σε Αλόννησο και Τήνο

Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας τέθηκαν η Αλόννησος και η Τήνος για διάστημα τριών μηνών, έπειτα από απόφαση που υπέγραψε ο Σταύρος Παπασταύρου. Η απόφαση ελήφθη με τη σύμφωνη γνώμη της Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και του γενικού γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

Παράλληλα, παρατάθηκε για ακόμη τρεις μήνες το αντίστοιχο καθεστώς στο Μεγανήσι, καθώς εξακολουθούν να καταγράφονται σημαντικές πιέσεις στους διαθέσιμους υδατικούς πόρους.

Η συγκεκριμένη απόφαση εντάσσεται στα μέτρα που εφαρμόζει το υπουργείο για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της παρατεταμένης ανομβρίας και της αυξημένης κατανάλωσης νερού, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο στα νησιά. Το καθεστώς έκτακτης ανάγκης επιτρέπει την επιτάχυνση παρεμβάσεων και έργων που κρίνονται αναγκαία για τη διασφάλιση της επάρκειας νερού και την κάλυψη των αναγκών κατοίκων και επισκεπτών.