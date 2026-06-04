Ασπρόπυργος: Συμμορία πραγματοποιούσε απάτες, με παράνομα επιδοτούμενες συσκευές κινητών τηλεφώνων

Ένα καλοστημένο δίκτυο που πραγματοποιούσε απάτες και έπαιρνε παράνομα επιδοτούμενες συσκευές κινητών τηλεφώνων ξεσκέπασε η έρευνα της Αστυνομίας συλλαμβάνοντας δύο άτομα.

Για τους δυο άνδρες σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση συμμορίας που διέπραττε απάτες κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση σε απόπειρα και τετελεσμένες και πλαστογραφία κατ’ εξακολούθηση.

Πριν τη σύλληψή τους είχαν παραλάβει παράνομα δυο επιδοτούμενες συσκευές κινητής τηλεφωνίας από κατάστημα εταιρείας τηλεπικοινωνιών, στην περιοχή του Ασπροπύργου.

Στην κατοχή τους βρέθηκε αποκωδικοποιητής καθώς και φωτοαντίγραφο πλαστού δελτίου ταυτότητας.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα, οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει και ενταχθεί σε συμμορία, τουλάχιστον από το Μάιο με σκοπό την τέλεση απατών και την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, τα μέλη της συμμορίας επικοινωνούσαν αρχικά τηλεφωνικά με υπαλλήλους καταστημάτων εταιρειών τηλεπικοινωνιών, εκδηλώνοντας ενδιαφέρον για τη σύναψη συμβολαίων κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, με σκοπό να παρουσιάζονται ψευδώς ως δικαιούχοι επιδοτούμενων συσκευών κινητής τηλεφωνίας, χωρίς να πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Προκειμένου να επισπεύσουν τη διαδικασία, επικαλούμενοι αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις, έστελναν μέσω εφαρμογών ηλεκτρονικής επικοινωνίας φωτοαντίγραφα δελτίων ταυτότητας και άλλων απαιτούμενων δικαιολογητικών, τα οποία είχαν πλαστογραφήσει, εμφανίζοντας κάθε φορά διαφορετικά στοιχεία ταυτότητας.

Στη συνέχεια πήγαινα στα καταστήματα με όχημα το οποίο μίσθωναν από εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων, όπου επιδείκνυαν τα πλαστά δελτία ταυτότητας με τη φωτογραφία τους, υπογράφοντας συμβόλαια τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο τη χορήγηση επιδοτούμενων συσκευών κινητής τηλεφωνίας.

Στην συνέχεια παραλάμβαναν τις συσκευές και αποχωρούσαν από το κατάστημα.

Χαρακτηριστικό της εγκληματικής τους δράσης αποτελεί το γεγονός ότι προκειμένου να μεγιστοποιήσουν το παράνομο οικονομικό τους όφελος, την ίδια ημέρα έκαναν επανειλημμένες συνάψεις συμβολαίων, παραλαμβάνοντας -4- επιδοτούμενες συσκευές κινητών τηλεφώνων.

Από την έρευνα στις οικίες των κατηγορουμένων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: -6- κάρτες SIM, -5- πακέτα σύνδεσης, αποκωδικοποιητής και διαβατήριο τρίτου προσώπου το οποίο είχε δηλωθεί ως απολεσθέν από τον κάτοχό του.Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.