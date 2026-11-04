Προσέγγιζαν στα νοσοκομεία απελπισμένους γονείς

Νέα σημαντική αποκάλυψη για την υπόθεση της ΜΚΟ και αφορά στο πώς έβρισκαν τα μέλη του κυκλώματος, οικογένειες και παιδιά που βρίσκονταν σε μεγάλη ανάγκη..

Ψάρευαν γονείς στα νοσοκομεία..

Γονείς που έπεσαν θύματα του κυκλώματος, περιγράφουν στον Alpha και τη δημοσιογράφο Ρένα κουβελιώτη, πως τους έπεισαν οι κατηγορούμενοι, να κάνουν εράνους, για τα παιδιά τους.