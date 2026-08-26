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Τροχαίο με εγκατάλειψη στον ΒΟΑΚ – Έκκληση να εντοπιστεί ο οδηγός

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
26/08/2026 21:16

Απίστευτο τροχαίο, με εγκατάλειψη γυναίκας, στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης. Ασυνείδητος οδηγός την παρέσυρε, και την εγκατέλειψε.

Η γυναίκα μίλησε στον ALPHA μέσα απο το νοσοκομείο ενώ ο σύζυγός της έκανε έκκληση στον οδηγό να  εμφανιστεί και να ζητήσει μονο  μια συγγνώμη χωρίς να έχει καμία περαιτέρω νομική ή οικονομική απαίτηση.

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