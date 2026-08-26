Τροχαίο με εγκατάλειψη στον ΒΟΑΚ – Έκκληση να εντοπιστεί ο οδηγός
Απίστευτο τροχαίο, με εγκατάλειψη γυναίκας, στον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης. Ασυνείδητος οδηγός την παρέσυρε, και την εγκατέλειψε.
Η γυναίκα μίλησε στον ALPHA μέσα απο το νοσοκομείο ενώ ο σύζυγός της έκανε έκκληση στον οδηγό να εμφανιστεί και να ζητήσει μονο μια συγγνώμη χωρίς να έχει καμία περαιτέρω νομική ή οικονομική απαίτηση.
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