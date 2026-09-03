Αποκλειστικό: Χελώνα δάγκωσε λουόμενους στο Μεσολόγγι

Δεν το πίστευαν οι Εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού στο Μεσολόγγι. Σήμερα το πρωί στον Παράκτιο Σταθμό Πρώτων Βοηθειών στην Τουρλίδα πήγαν τέσσερις λουόμενοι υποστηρίζοντας ότι τους δάγκωσε θαλάσσια χελώνα. Όπως μας ενημέρωσε η Ελένη Λουκά προϊσταμένη και εκπαιδεύτρια δεν είχαν πόνο ενημέρωσαν το Λιμενικο και φυσικά όπως είπε χαρακτηριστικά ΄΄δεν πειράζουμε τη χελώνα , είναι ο χώρος της ΄΄.

Πηγή: Ελενη Λουκά

Δαγκωματιά σαν …Ρούφηγμα

Τα μέλη του Ερυθρού Σταυρού καθάρισαν το σημείο και έστειλαν τους λουόμενους στο νοσοκομείο για να το εξετάσει γιατρός. Είναι η πρώτη φορά που έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο αυτό στην περιοχή, και όπως τονίζουν οι ειδικοί δεν θα πρέπει να είναι αφορμή να φοβηθεί κάποιος αφού δεν είναι επικίνδυνο .