Στις συλλήψεις δύο ατόμων, ενός άνδρα και μιας γυναίκας, προχώρησαν χθες το πρωί οι αστυνομικές αρχές στην Άρτα, για πώληση παράνομων προϊόντων κάνναβης.

Ειδικότερα, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άρτας, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών, πραγματοποίησαν έρευνα στην επιχείρηση, που ανήκει στους δύο κατηγορούμενους.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, σε αποθηκευτικό χώρο, που βρίσκεται δίπλα στην επιχείρηση, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 111 σφραγισμένες συσκευασίες με προϊόντα ξηρού άνθους κάνναβης. Κάθε συσκευασία περιείχε δύο γραμμάρια, με το συνολικό βάρος των κατασχεθέντων προϊόντων να ανέρχεται στα 222 γραμμάρια.

Οι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, ενώ οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας.