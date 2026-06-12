Απάτη στη Χαλκιδική: 13χρονη παρέδωσε κοσμήματα 5.500 ευρώ σε “μαϊμού” ασφαλιστή

Θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε μία 13χρονη σε περιοχή της Χαλκιδικής, όταν άγνωστος επικοινώνησε με το σταθερό τηλέφωνο του σπιτιού της, εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι βρισκόταν μόνη της χωρίς την παρουσία των γονιών της.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο δράστης παρουσιάστηκε ως εκπρόσωπος ασφαλιστικής εταιρείας και ισχυρίστηκε ότι ο πατέρας της ανήλικης αντιμετώπιζε κίνδυνο επιβολής χρηματικού προστίμου. Χρησιμοποιώντας αυτό το πρόσχημα, κατάφερε να πείσει το κορίτσι να συγκεντρώσει αντικείμενα αξίας από την οικία, προκειμένου δήθεν να τα παραδώσει για τη διευθέτηση της υπόθεσης.

Η 13χρονη, πιστεύοντας τους ισχυρισμούς του, παρέδωσε σε γυναίκα που εμφανίστηκε στο σπίτι και φέρεται να ήταν συνεργός του δράστη, κοσμήματα και χρυσαφικά συνολικής αξίας περίπου 5.500 ευρώ.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το μεσημέρι και καταγγέλθηκε άμεσα στις αστυνομικές αρχές, οι οποίες διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό των εμπλεκομένων.