Αντιγριπικά εμβόλια: Το 30% των διαθέσιμων δόσεων βρίσκεται στα φαρμακεία

3,64 εκατ. δόσεις αντιγριπικών εμβολίων, έναντι 3,5 εκατ. την προηγούμενη περίοδο αναμένεται να εισαχθούν στην χώρα μας .

«Υπάρχει επάρκεια και διαφορετικές κατηγορίες αντιγριπικών εμβολίων» δήλωσε ο γενικός γραμματέας του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ) Μανόλης Κατσαράκης, επισημαίνοντας παράλληλα ότι ο αντιγριπικός εμβολιασμός παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια αυξητική τάση.

Για τη φετινή περίοδο είναι διαθέσιμα διαφορετικά είδη τριδύναμων αντιγριπικών εμβολίων:

TIVe: τριδύναμο αδρανοποιημένο συμβατικό εμβόλιο, παρασκευαζόμενο με επώαση σε αυγά όρνιθας.

TIVc: τριδύναμο αδρανοποιημένο εμβόλιο που παρασκευάζεται σε κυτταροκαλλιέργειες. Μπορεί να χορηγηθεί και σε άτομα που έχουν εμφανίσει σοβαρή αναφυλακτική αντίδραση στο αυγό, από την ηλικία των 6 μηνών.

TIV-HD: τριδύναμο αδρανοποιημένο εμβόλιο υψηλής δόσης.

aTIV: τριδύναμο αδρανοποιημένο εμβόλιο με ανοσοενισχυτικό MF59.

LAIV: τριδύναμο εμβόλιο με ζώντα εξασθενημένο ιό, το οποίο χορηγείται ως ρινικό εκνέφωμα σε παιδιά και εφήβους.

Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμο ενισχυμένο εμβόλιο για άτομα 65 ετών και άνω, ο εμβολιασμός δεν πρέπει να καθυστερεί και μπορεί να πραγματοποιηθεί με οποιοδήποτε διαθέσιμο αντιγριπικό εμβόλιο.

Σύμφωνα με τον κ. Κατσαράκη, έχουν εισαχθεί περίπου 460.000 ενισχυμένα αντιγριπικά εμβόλια.

Τα συμβατικά αντιγριπικά εμβόλια χορηγούνται δωρεάν στα ιδιωτικά φαρμακεία σε ασφαλισμένους και ανασφάλιστους χωρίς ιατρική συνταγή, ενώ για τα ενισχυμένα εμβόλια απαιτείται ιατρική συνταγή.

Το ρινικό εμβόλιο στα παιδιά

Για δεύτερη χρονιά κυκλοφορεί το ρινικό εμβόλιο, με περίπου 200.000 δόσεις, ποσότητα αυξημένη σε σχέση με πέρυσι.

Το ρινικό εμβόλιο περιλαμβάνει ζώντα εξασθενημένο ιό γρίπης και χορηγείται ως ρινικό εκνέφωμα σε παιδιά ηλικίας 2 έως κάτω των 18 ετών.

Δεν πρέπει να χορηγείται σε παιδιά που:

* έχουν εμφανίσει υποτροπιάζοντα επεισόδια συριγμού τους τελευταίους 12 μήνες ή έχουν ιστορικό βρογχικού άσθματος,

* έχουν ανοσοκαταστολή,

* λαμβάνουν μακροχρόνια θεραπεία με ασπιρίνη.

Όπως ισχύει για όλα τα εμβόλια, το αντιγριπικό δεν πρέπει να χορηγείται σε παιδιά με γνωστή αναφυλαξία σε συστατικό του εμβολίου.

Ποιοι πρέπει να εμβολιάζονται κατά προτεραιότητα

Στις ομάδες για τις οποίες συστήνεται κατά προτεραιότητα, ο αντιγριπικός εμβολιασμός περιλαμβάνονται τα άτομα 60 ετών και άνω, βρέφη και παιδιά ηλικίας 6 μηνών έως 5 ετών, ενήλικες και παιδιά άνω των 5 ετών με χρόνια νοσήματα, ανοσοκαταστολή, μεταμοσχεύσεις, σακχαρώδη διαβήτη, χρόνια νεφρική ή ηπατική νόσο, νευρολογικά και νευρομυϊκά νοσήματα, καθώς και άτομα με νοσογόνο παχυσαρκία.

Στις ομάδες αυξημένου κινδύνου περιλαμβάνονται επίσης οι έγκυες, λεχώνες και θηλάζουσες γυναίκες, άτομα που φροντίζουν ή διαμένουν με ευάλωτους ανθρώπους, κλειστοί και ευάλωτοι πληθυσμοί, καθώς και εργαζόμενοι σε δομές υγείας, μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και άλλες δομές φιλοξενίας.

Ο κ. Κατσαράκης επισημαίνει, ότι παράλληλα με τον αντιγριπικό εμβολιασμό οι φαρμακοποιοί ενημερώνουν τους πολίτες και για άλλα εμβόλια που συνιστώνται ανάλογα με την ηλικία και τους παράγοντες κινδύνου, όπως τα εμβόλια κατά του πνευμονιόκοκκου, του έρπητα ζωστήρα και της COVID-19.