Ανεξέλεγκτη πορεία αυτοκινήτου- Σωτήρια ψυχραμία της μητέρας

Συγκλονίζει η μητέρα από τη Ναύπακτο που έσωσε με μια αστραπιαία κίνηση το παιδί της από το τροχαίο με τον ηλικιωμένο οδηγό περιγράφοντας τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε.

“Απλά άκουσα τον ήχο του αυτοκινήτου και έτρεξα κι άρπαξα το παιδί” λέει στον ALPHA. “Ούτε ξέρω ποιος είναι ο οδηγός, oύτε θέλω να τον μάθω. Ευτυχώς είμαστε μια χαρά, προσθέτει με ανακούφιση.