«Πρωταγωνιστές» στη Λεωφόρο- Το γήπεδο με τα 104 χρόνια ένδοξης ιστορίας
Τις μεγάλες στιγμές του γηπέδου της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, μέσα από την μακρά ιστορία του Παναθηναϊκού, καταγραφεί η εκπομπή «Πρωταγωνιστές», με τον Σταύρο Θεοδωράκη, που θα μεταδοθεί απόψε στις δέκα.
Στην εκπομπή, μιλούν ο ιστορικός Προέδρος του Παναθηναϊκού, Γιωργος Βαρδινογιάννης, αλλά και μεγάλοι αστέρες της ομάδας. Η εκπομπή, παρουσιάζει σπάνιο αρχειακό υλικό, αλλά και αφηγήσεις, που ξαναζωντανεύουν, τις μεγάλες στιγμές του ιστορικού γηπέδου.
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