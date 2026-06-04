«Πρωταγωνιστές» στη Λεωφόρο- Το γήπεδο με τα 104 χρόνια ένδοξης ιστορίας

Τις μεγάλες στιγμές του γηπέδου της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, μέσα από την μακρά ιστορία του Παναθηναϊκού, καταγραφεί η εκπομπή «Πρωταγωνιστές», με τον Σταύρο Θεοδωράκη, που θα μεταδοθεί απόψε στις δέκα.

Στην εκπομπή, μιλούν ο ιστορικός Προέδρος του Παναθηναϊκού, Γιωργος Βαρδινογιάννης, αλλά και μεγάλοι αστέρες της ομάδας. Η εκπομπή, παρουσιάζει σπάνιο αρχειακό υλικό, αλλά και αφηγήσεις, που ξαναζωντανεύουν, τις μεγάλες στιγμές του ιστορικού γηπέδου.