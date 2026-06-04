Ναύπακτος: Αφαιρέθηκε η άδεια ικανότητας οδήγησης ενός 75χρονου έπειτα από τροχαίο

Η Τροχαία Ναυπακτίας, αφαίρεσε την άδεια ικανότητας οδήγησης του 75χρονου οδηγού, ο οποίος την περασμένη Τετάρτη, ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα, με αποτέλεσμα να κινδυνεύσουν μία μητέρα και το ανήλικο παιδί της.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 75χρονος, οδηγώντας αυτοκίνητο, εξετράπη της πορείας του, παραβίασε πινακίδα απαγόρευσης εισόδου, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και κινούμενος αντίθετα σε μονόδρομο, προσέκρουσε και συγκρούστηκε διαδοχικά με σταθμευμένα δίκυκλα και επιβατηγά αυτοκίνητα, ένα ακόμη επιβατηγό όχημα, το οποίο κινούνταν αντίθετα και σε τραπεζοκαθίσματα, όπως και σε εξοπλισμό δύο επιχειρήσεων.

Το αυτοκίνητο, προσέκρουσε στις προσόψεις των δύο καταστημάτων, ενώ, προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές, χωρίς ωστόσο, να αναφερθεί κάποιος τραυματισμός.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι αστυνομικοί που μετέβησαν στο σημείο, διαπίστωσαν ότι η άδεια ικανότητας οδήγησης του 75χρονου, ήταν σε ισχύ, και προχώρησαν σε αλκοτέστ, τόσο στον ηλικιωμένο, όσο και στον οδηγό δεύτερου εμπλεκόμενου αυτοκινήτου. Και τα δυο τεστ, βρέθηκαν αρνητικά στην κατανάλωση αλκοόλ.

Η Τροχαία Ναυπακτίας, διενεργεί προανάκριση για την εξακρίβωση των συνθηκών του ατυχήματος.