13 συλλήψεις μετά από ένοπλη συμπλοκή έξω από οικία σε οικισμό των Άνω Λιοσίων

Χειροπέδες σε 13 άτομα, πέρασαν οι αστυνομικοί, σχηματίζοντας σε βάρος τους δικογραφία για -κατά περίπτωση- απόπειρα ανθρωποκτονίας, απλή και επικίνδυνη σωματική βλάβη, εξύβριση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ληστεία και αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Οι 13 συλληφθέντες τα ξημερώματα της Κυριακής ενεπλάκησαν σε συμπλοκή έξω από οικία σε οικισμό των Άνω Λιοσίων, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό από πυροβολισμούς με καραμπίνα, δύο εκ των συλληφθέντων και την πρόσκληση φθορών σε μία οικία και σε δύο σταθμευμένα οχήματα.

Άμεσα από την έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, ταυτοποιήθηκαν ως δράστες οι -13- κατηγορούμενοι, οι οποίοι συνελήφθησαν μετά από εκτεταμένες αναζητήσεις σε όλη την Αττική.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.