Άμφισσα: 36 μαχαίρια, όπλα και 29 κινητά στην έρευνα

36 μαχαίρια είχε στην κατοχή του ο κατηγορούμενος

36 μαχαίρια είχε στην κατοχή του ο κατηγορούμενος ΕΛΑΣ

Ένας άνδρας συνελήφθη στην περιοχή της Άμφισσας, έπειτα από αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι.

Στις έρευνες σε δύο κατοικίες, στα αντικείμενα που είχε στην κατοχή του και σε οχήματα που χρησιμοποιούσε, οι αρχές εντόπισαν όπλα, 36 μαχαίρια, δύο σπαθιά, ναρκωτικές ουσίες, 29 κινητά τηλέφωνα και μετρητά.

Η επιχείρηση οργανώθηκε μετά την αξιοποίηση πληροφοριών από τις αστυνομικές αρχές. Σε αυτή συμμετείχαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Λαμίας, με τη συνδρομή της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (ΟΠΚΕ) και υπηρεσιών της Άμφισσας – Δελφών.

Τα όπλα και τα μαχαίρια που κατασχέθηκαν στην Άμφισσα

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν 36 μαχαίρια, δύο σπαθιά, τρία κυνηγετικά όπλα και δύο αεροβόλα τυφέκια. Οι αστυνομικοί βρήκαν επίσης 104 κυνηγετικά φυσίγγια και 18 προωθητικά φυσίγγια.

Οι αστυνομικοί βρήκαν ολόκληρο οπλοστάσιο ΕΛΑΣ

Στα κατασχεθέντα περιλαμβάνονται ακόμη ένα ξύλινο ρόπαλο, ένα πτυσσόμενο γκλοπ, τέσσερις κροτίδες, μία διόπτρα όπλου, χειροπέδες και ανιχνευτής μετάλλων.

Ναρκωτικά, χάπια και 2.493 ευρώ

Η αστυνομική έρευνα έφερε στο φως 425,8 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, χωρισμένα σε εννέα αυτοσχέδιες συσκευασίες. Εντοπίστηκαν επίσης 0,8 γραμμάρια κοκαΐνης και 201 δισκία ναρκωτικών φαρμακευτικών σκευασμάτων, για τα οποία δεν υπήρχε η απαιτούμενη ιατρική συνταγή.

Οι αρχές κατέσχεσαν τρεις ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, τρεις τρίφτες κάνναβης, πλήθος νάιλον περιτυλιγμάτων που χρησιμοποιούνται για τη συσκευασία ναρκωτικών και 2.493 ευρώ σε μετρητά.

Οι 29 συσκευές, οι ασύρματοι και η κάμερα

Ανάμεσα στα ευρήματα βρίσκονται 29 κινητά τηλέφωνα και δύο φορητοί πομποδέκτες, οι οποίοι είχαν δυνατότητα λήψης αστυνομικών συχνοτήτων.

Τα όπλα που βρήκαν οι αστυνομικοί ΕΛΑΣ

Σε μία από τις δύο κατοικίες διαπιστώθηκε η ύπαρξη κάμερας ασφαλείας που επιτηρούσε εξωτερικό δημόσιο χώρο. Το στοιχείο αυτό εξετάζεται στο πλαίσιο της δικογραφίας που αφορά την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Κατασχέθηκαν τέσσερα οχήματα

Η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε και στην κατάσχεση τεσσάρων οχημάτων: ενός Ι.Χ. επιβατικού αυτοκινήτου, ενός Ι.Χ. φορτηγού, μίας μοτοσικλέτας και ενός μοτοποδηλάτου.

Κατά την Αστυνομία, τα οχήματα χρησιμοποιούνταν για τη διευκόλυνση της φερόμενης παράνομης δραστηριότητας του συλληφθέντα.

Σε βάρος του άνδρα σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, όπλων, φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων, λειτουργίας ερασιτεχνικών και πειραματικών σταθμών ασυρμάτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας. Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άμφισσας.