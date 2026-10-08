Alpha αποκλειστικό: Ο δικηγόρος του 58χρονου γιατρού στην Super Κατερίνα

Στην εκπομπή Super Κατερίνα μίλησε ο δικηγόρος του 58χρονου γιατρού που εμπλέκεται στην υπόθεση του θανάτου Γιώργου Μαζωνάκη, Νίκος Αγαπηνός.

Όπως ισχυρίζεται στην εκπομπή ο 58χρονος γιατρός δεν εμπλέκεται σε κανένα από τα περιστατικά που έχουν δει το φως της δημοσιότητας σχετικά με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

“Δε υπήρξε ποτέ θεράπων ιατρός του τραγουδιστή, δεν τον συνάντησε ποτέ, δεν τον γνώριζε” επισημαίνει ο δικηγόρος.