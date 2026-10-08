Κοζάνη: Συνελήφθη 22χρονος για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών
Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, συνέλαβαν έναν 22χρονο, ο οποίος κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών στην πόλη της Κοζάνης.
Οι αστυνομικοί, προέβησαν σε έρευνα στο σπίτι του 22χρονου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
– 1.376,9 γραμμάρια υγρού μείγματος ναρκωτικής ουσίας «lean»,
– ζυγαριά ακριβείας,
– δύο ρόπαλα,
– οκτώ μπουκάλια με υπολείμματα συστατικών ουσιών του ναρκωτικού και
– ένα κινητό τηλέφωνο.
Οι αστυνομικοί σχημάτισαν δικογραφία και ο 22χρονος οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις