Κοζάνη: Συνελήφθη 22χρονος για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, συνέλαβαν έναν 22χρονο, ο οποίος κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών στην πόλη της Κοζάνης.

Οι αστυνομικοί, προέβησαν σε έρευνα στο σπίτι του 22χρονου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

– 1.376,9 γραμμάρια υγρού μείγματος ναρκωτικής ουσίας «lean»,

– ζυγαριά ακριβείας,

– δύο ρόπαλα,

– οκτώ μπουκάλια με υπολείμματα συστατικών ουσιών του ναρκωτικού και

– ένα κινητό τηλέφωνο.

Οι αστυνομικοί σχημάτισαν δικογραφία και ο 22χρονος οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.