Αλεξανδρούπολη: Συλλήψεις για κλοπή αυτοκινήτου

Δύο συλλήψεις, η μία για κλοπή αυτοκινήτου και η άλλη για απόπειρα κλοπής σε παγκάρι Ιερού Ναού, έγιναν χθες, στον Έβρο, με δραστες δύο αλλοδαπούς.

Ο ένας συνελήφθη το πρωί σε επαρχιακή οδό του Έβρου, από αστυνομικούς διότι εντοπίσθηκε, από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αλεξανδρούπολης, ως οδηγός Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου, που έφερε πινακίδες κυκλοφορίας, για τις οποίες έχει δηλωθεί κλοπή την 6-10-2026 σε αστυνομική υπηρεσία της Θεσσαλονίκης και ο άλλος το απόγευμα στην Αλεξάνδρουπολη, να έχει εισέλθει σε Ιερό Ναό και να επιχειρεί να διαρρήξει παγκάρι, χωρίς όμως να ολοκληρώσει την πράξη του.

Στην πρώτη περίπτωση κατασχέθηκε το όχημα και στη δεύτερη, δύο διαρρηκτικά εργαλεία γάντια και μία κουκούλα full – face. Διενεργείται προανάκριση και για τις δύο υποθέσεις.