Αιγάλεω: Ακόμη δίνουν μάχη με τις φλόγες οι Πυροσβέστες στις δύο βιοτεχνίες υφασμάτων

Στην απομάκρυνση πολιτών σε ακτίνα 400 μέτρων προχώρησαν οι αρχές στην περιοχή του Αιγάλεω λόγω της φωτιάς σε δύο βιοτεχνίες παραγωγής και εμπορίας ρούχων και υφασμάτων, στην οδό Αγίου Παντελεήμονος, στο Αιγάλεω.Στην επιχείρηση συμμετέχουν 35 πυροσβέστες, οι οποίοι έχουν μεταβεί στο σημείο με 11 πυροσβεστικά οχήματα

Η φωτιά στο Αιγάλεω καίει από τις πρώτες πρωινές ώρες, με τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη για την αντιμετώπισή της. Η μεγάλη ποσότητα εύφλεκτων υλικών στο εσωτερικό των εγκαταστάσεων εμποδίζει σημαντικά την κατάσβεση, ενώ οι πυκνοί καπνοί επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα στην ευρύτερη περιοχή.

Οι υψηλές θερμοκρασίες που έχουν αναπτυχθεί εξαιτίας της καύσης των εύφλεκτων υλικών έχουν προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές στα κτίρια των δύο βιοτεχνιών. Για λόγους ασφαλείας αποφασίστηκε η προληπτική απομάκρυνση ατόμων που βρίσκονται κοντά στις εγκαταστάσεις, σε ακτίνα 400 μέτρων. Η διαδικασία πραγματοποιείται με τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η πυρκαγιά πλέον έχει περιοριστεί και δεν προκύπτουν ενδείξεις ότι απειλεί να επεκταθεί σε γειτονικά σημεία. Σημαντική είναι και η συνδρομή του Δήμου Αιγάλεω, ο οποίος διαθέτει υδροφόρα οχήματα για την υποστήριξη του έργου των πυροσβεστών.