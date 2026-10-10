Πειραιάς: Συνελήφθη ο άνδρας που έκλεψε 23 καπάκια φρεατίων

Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται ο άνδρας που φέρεται να αφαίρεσε 23 καπάκια φρεατίων από την οδό Κλεισόβης στον Πειραιά, αφήνοντας πίσω του επικίνδυνες παγίδες για πεζούς και οδηγούς.

Η κλοπή σημειώθηκε τη νύχτα της Τετάρτης, σε δρόμο που πρόσφατα αναπλάστηκε. Τα ακάλυπτα φρεάτια αποτελούσαν σοβαρό κίνδυνο, καθώς ένας περαστικός θα μπορούσε να πέσει μέσα και να τραυματιστεί, ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες που η ορατότητα είναι περιορισμένη. Μεγαλύτερος ήταν ο κίνδυνος για παιδιά, ηλικιωμένους και άτομα με προβλήματα όρασης.

Τη σύλληψη ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του ο δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, δημοσιοποιώντας και βίντεο-ντοκουμέντο.

Καθοριστική για τον εντοπισμό του φερόμενου δράστη ήταν η συμβολή των κατοίκων, οι οποίοι διέθεσαν υλικό από κάμερες ασφαλείας και κινητά τηλέφωνα, βοηθώντας την Αστυνομία να φτάσει στα ίχνη του.

Ο δήμαρχος συνεχάρη τους πολίτες, την Αστυνομική Διεύθυνση Πειραιά και τις δημοτικές υπηρεσίες για την άμεση κινητοποίησή τους.

Σύμφωνα με τον Γιάννη Μώραλη, ο συλληφθείς είναι Έλληνας, δημότης γειτονικού δήμου, όπου φέρεται να έχουν σημειωθεί και ανάλογα περιστατικά κλοπών και φθορών.