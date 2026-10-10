Χαϊδάρι: Εμπρηστική επίθεση σε γνωστό ψητοπωλείο-Έριξαν γκαζάκι σε αεραγωγό
Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε ψητοπωλείο γνωστής αλυσίδας στο Χαϊδάρι.
@konstantinos.chai1
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Πληροφορίες αναφέρουν ότι όλα συνέβησαν περίπου στις 3.50 όταν δύο άγνωστοι προσέγγισαν το κατάστημα και πέταξαν ένα γκαζάκι μέσα σε αεραγωγό.
Από την έκρηξη που ακολούθησε ξέσπασε πυρκαγιά και προκλήθηκαν ζημιές σε τραπεζοκαθίσματα.
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