Δύο χρόνια συμπληρώθηκαν από τον θάνατο του Άκη και της Χαριτίνης στο Αγρίνιο, με συγγενείς και ανθρώπους που δεν τους ξεχνούν να τιμούν τη μνήμη τους με μνημόσυνο στη Λεύκα Αγρινίου.

Την ίδια ώρα, η οικογένειά τους ζητά δικαιοσύνη, καθώς, σύμφωνα με ανάρτηση στο Facebook, η δίκη για την υπόθεση έχει προγραμματιστεί για τις 28 Ιανουαρίου 2027.

Το μνημόσυνο τελέστηκε χθες, με τους οικείους των δύο παιδιών να βρίσκονται στο πλευρό της οικογένειας. Σε ανάρτηση που έγινε μετά την τελετή, περιγράφεται ο πόνος των συγγενών, αλλά και η δυσκολία τους να αποδεχθούν την απώλεια.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη μητέρα των δύο παιδιών, η οποία, όπως περιγράφεται στην ανάρτηση, εξακολουθεί να βιώνει βαρύ πένθος. «Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι εκεί μέσα είναι τα παιδιά μας», αναφέρει χαρακτηριστικά το πρόσωπο που έκανε την ανάρτηση, περιγράφοντας τη συναισθηματική φόρτιση κατά την επίσκεψη στον τάφο τους.

Η οργή για την εκκρεμή δίκη

Παράλληλα, η ανάρτηση εκφράζει έντονη αγανάκτηση για το γεγονός ότι ο άνθρωπος που χαρακτηρίζεται ως δολοφόνος παραμένει ελεύθερος, δύο χρόνια μετά τον θάνατο των παιδιών. Η οικογένεια και οι άνθρωποι που στέκονται στο πλευρό της ζητούν να αποδοθεί δικαιοσύνη, εκφράζοντας την ανησυχία τους για την καθυστέρηση της δικαστικής διαδικασίας.

«Δεν ξεχνάμε», είναι η φράση με την οποία κλείνει η ανάρτηση για τον Άκη και τη Χαριτίνη.

Πηγή Φωτογραφίας: FACEBOOK – Νατάσα Παπαδοπούλου