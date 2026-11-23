Η μεγάλη επιστροφή μετά από έναν αιώνα

Μετά από σχεδόν έναν αιώνα απουσίας, οι λύκοι επιστρέφουν στην Πελοπόννησο… Και δεν πρόκειται για έναν ή δύο, αλλά για μια ολόκληρη αγέλη, εννέα ζώων, που καταγράφηκε στον Ταΰγετο, σε μια εξέλιξη με ιδιαίτερη σημασία για την ελληνική πανίδα.

Τέσσερα ενήλικα και πέντε νεαρά ζώα κινούνται πλέον στα δάση της περιοχής, επιβεβαιώνοντας την επανεμφάνιση ενός μεγάλου θηρευτή, που για δεκαετίες είχε εξαφανιστεί από την Πελοπόννησο.

Η παρουσία τους καταγράφηκε από την περιβαλλοντική οργάνωση «Καλλιστώ», κατά τη διάρκεια επιστημονικών ερευνών στην περιοχή της Αλαγονίας, με τη χρήση αυτόματων φωτογραφικών καμερών. Οι εικόνες αποτέλεσαν σημαντική ένδειξη ότι το είδος αρχίζει να επανεγκαθίσταται στην περιοχή, έπειτα από περίπου 100 χρόνια.

Η επιστροφή του λύκου θεωρείται θετική εξέλιξη για τη βιοποικιλότητα και την ισορροπία του οικοσυστήματος. Ωστόσο, φέρνει μαζί της και προκλήσεις για τις τοπικές κοινωνίες, κυρίως για τους κτηνοτρόφους, που καλούνται να προστατεύσουν τα κοπάδια τους.

Η «Καλλιστώ» ζητά συστηματική παρακολούθηση του πληθυσμού, ενημέρωση των κατοίκων και μέτρα προστασίας, όπως ηλεκτροφόρες περιφράξεις, ποιμενικούς σκύλους και ασφαλείς χώρους για τα ζώα τη νύχτα.

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί ο εντοπισμός νεκρής νεαρής λύκαινας στην Αλαγονία, η οποία, σύμφωνα με κτηνιατρική έκθεση, είχε δεχθεί οκτώ πυροβολισμούς.

Η επιστροφή του λύκου είναι ένα στοίχημα για τη φύση… και το ζητούμενο πλέον είναι η προστασία του, χωρίς να διαταραχθεί η ισορροπία με τον άνθρωπο.

Πηγή Φωτογραφίας: ΚΑΛΛΙΣΤΩ