Το Παλαιό Μουσείο Ακρόπολης ανοίγει τις πύλες του, μετά από σχεδόν 20 χρόνια εκτός μουσειακής λειτουργίας.

Τα εγκαίνια του ανακαινισμένου κτηρίου πραγματοποιήθηκαν σήμερα, σηματοδοτώντας την επιστροφή του έργου στον πολιτιστικό χάρτη της Αθήνας.

Το ιστορικό μουσείο, το οποίο βρίσκεται στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, νοτιοανατολικά του Παρθενώνα, αποκτά πλέον νέες εκθεσιακές, εκπαιδευτικές και επιστημονικές λειτουργίες. Ο σχεδιασμός συνδυάζει την ανάδειξη της αρχιτεκτονικής και ιστορικής του ταυτότητας με σύγχρονες μουσειακές πρακτικές, ψηφιακές εφαρμογές και δράσεις, που φέρνουν το κοινό πιο κοντά στην αρχαιολογική έρευνα.

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Από το κλείσιμο του 2007 στη νέα εποχή

Η ιστορία του Παλαιού Μουσείου Ακρόπολης ξεκινά τον 19ο αιώνα. Το κτήριο σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Παναγή Κάλκο και ολοκληρώθηκε το 1874.

Τον Ιούλιο του 2007, το μουσείο έκλεισε τις πύλες του, καθώς οι συλλογές του μεταφέρθηκαν στο νέο Μουσείο Ακρόπολης, στη νότια πλευρά του Ιερού Βράχου. Το νέο μουσείο εγκαινιάστηκε τον Ιούνιο του 2009, προσφέροντας σύγχρονες συνθήκες έκθεσης και προστασίας των αρχαιοτήτων.

Το Παλαιό Μουσείο παρέμεινε έκτοτε εκτός της κανονικής μουσειακής λειτουργίας.

Οι εργασίες αποκατάστασης και οι νέες υποδομές

Η επαναλειτουργία του μουσείου απαιτούσε εκτεταμένες παρεμβάσεις, καθώς η αποκατάσταση ενός ιστορικού κτηρίου πάνω στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης συνοδεύεται από ιδιαίτερες τεχνικές και αρχαιολογικές προκλήσεις.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου Πολιτισμού, οι εργασίες περιλαμβάνουν την αποκατάσταση του κτηρίου, την αναβάθμιση των υποδομών του και τη διαμόρφωση χώρων που θα εξυπηρετούν τις νέες μουσειακές και επιστημονικές δραστηριότητες.

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Μεταξύ των σημαντικότερων παρεμβάσεων είναι η δημιουργία αρχαιολογικής αποθήκης και υποδομών συντήρησης, καθώς και η λειτουργία εργαστηρίου συντήρησης ανοικτής θέασης. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς δίνει στους επισκέπτες τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά τις επιστημονικές διαδικασίες, που προηγούνται της προστασίας και ανάδειξης των αρχαιοτήτων.

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Με αυτόν τον τρόπο, η αρχαιολογική εργασία εντάσσεται στην ευρύτερη μουσειακή εμπειρία.

Αρχαιολογία, σύγχρονη τέχνη και τεχνητή νοημοσύνη

Ο νέος σχεδιασμός του Παλαιού Μουσείου δεν περιορίζεται στην παρουσίαση αρχαιολογικών εκθεμάτων. Αντίθετα, προβλέπει τη φιλοξενία αρχαιολογικών εκθέσεων, δράσεων σύγχρονης τέχνης και ψηφιακών εφαρμογών που αξιοποιούν τις δυνατότητες της νέας τεχνολογίας.

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Ανάμεσα στις ψηφιακές πρωτοβουλίες ξεχωρίζει η εφαρμογή που αφορά τη ζωφόρο του Παρθενώνα και αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη, προσφέροντας μια διαδραστική προσέγγιση της αρχαίας αθηναϊκής κοινωνίας.

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Παράλληλα, μια ακόμη εφαρμογή βασίζεται σε περίπου 21.000 σχέδια, μέσα από τα οποία επιχειρείται η ψηφιακή ανασύνθεση διαφορετικών ιστορικών φάσεων των μνημείων της Ακρόπολης. Η παρουσίαση καλύπτει μια εκτεταμένη χρονική περίοδο, από τη Μυκηναϊκή έως και την Οθωμανική εποχή, αναδεικνύοντας τις αλλαγές που γνώρισε ο Ιερός Βράχος μέσα στους αιώνες.

Στο πλαίσιο της σύνδεσης της αρχαιολογικής κληρονομιάς με τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία, προβλέπεται επίσης η αξιοποίηση του χώρου για την παρουσίαση έργων του διεθνούς εικαστικού, Michael Rakowitz.

Η συνύπαρξη αρχαιολογίας, σύγχρονης τέχνης και ψηφιακής τεχνολογίας φιλοδοξεί να δημιουργήσει νέες δυνατότητες πολιτιστικής εμπειρίας.