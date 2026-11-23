Χανιά: Αγνοούμενος ψαράς- Συναγερμός στο Λιμενικό
Συναγερμός σήμανε σήμερα το πρωί στο Λιμενικό Σώμα για τον εντοπισμό ερασιτέχνη ψαρά, ο οποίος φέρεται να χάθηκε στα νερά του Ενετικού Λιμανιού στα Χανιά.
Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν 74χρονο άνδρα, που πήγε για ψάρεμα με τη βάρκα του λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα. Η τελευταία επικοινωνία που είχε με τους οικείους του ήταν στις 8 το πρωί, ενώ έκτοτε τα ίχνη του χάθηκαν.
Όπως γνωστοποίησε το Λιμενικό, στη θάλασσα επικρατούν 6-7 μποφόρ, ενώ, μέχρι αυτή την ώρα, οι έρευνες για τον εντοπισμό του 74χρονου παραμένουν άκαρπες.
Στην επιχείρηση εντοπισμού συμμετέχουν ένα πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και δυο ιδιώτες με σκάφη.
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