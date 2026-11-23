60χρονος οδηγός μπήκε ανάποδα με το αυτοκίνητο του σε μονόδρομο στην Πάτρα με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με δίκυκλο. Ο οδηγός του δικύκλου βρέθηκε στο οδόστρωμα τραυματισμένος.

Όταν στο σημείο έφτασε ο αδερφός του τραυματία υπήρξε μια λεκτική αντιπαράθεση που εκνεύρισε τον 60χρονο οδηγό. Πήρε ένα σφυρί κι άρχισε να κινείται απειλητικά εναντίον του νεαρού ο οποίος προσπάθησε να βρει καταφύγιο πίσω από ένα πυροσβεστικό όχημα.

Πυροσβέστες προσπάθησαν να ηρεμήσουν τα πνεύματα ώσπου έφτασε η αστυνομία και συνέλαβε τον 60χρονο. Από το όχημα του κατασχέθηκε κι ένας γάντζος.

Πηγή: Mesogeios TV