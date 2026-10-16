Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκε η δολοφονία 59χρονης – Στο στόχαστρο των αρχών 47χρονος κρατούμενος

Την άκρη του νήματος στην υπόθεση δολοφονίας 59χρονης, η οποία είχε εντοπιστεί νεκρή μέσα στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη στις 30 Μαρτίου 2026, κατάφεραν να βρουν οι αστυνομικές Αρχές. Ως φερόμενος δράστης ταυτοποιήθηκε ένας 47χρονος, ο οποίος βρίσκεται ήδη έγκλειστος σε σωφρονιστικό κατάστημα για υπόθεση ναρκωτικών.

Η εξιχνίαση της υπόθεσης ήρθε έπειτα από έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, με τους αστυνομικούς να αξιοποιούν μαρτυρικές καταθέσεις, ευρήματα από τον τόπο του εγκλήματος και βιντεοληπτικό υλικό από την ευρύτερη περιοχή.

Το θύμα βρέθηκε νεκρό στο κρεβάτι του

Η αντίστροφη μέτρηση για την αποκάλυψη της υπόθεσης ξεκίνησε όταν ο αδελφός της 59χρονης και μία φίλη της, ανήσυχοι επειδή δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν μαζί της, ειδοποίησαν την Αστυνομία.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σπίτι εντόπισαν τη γυναίκα νεκρή πάνω στο κρεβάτι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες η 59χρονη ήταν χωρίς ρούχα από τη μέση και πάνω, ενώ στον λαιμό της ήταν τυλιγμένο ένα δερμάτινο λουρί τσάντας.

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι ο θάνατός της προήλθε από ασφυξία, ενώ εκτιμήθηκε ότι είχε επέλθει από το προηγούμενο βράδυ.

Από το σπίτι είχαν αφαιρεθεί χρηματικό ποσό, κοσμήματα και προσωπικά αντικείμενα, ενώ η τσάντα και το ρολόι της γυναίκας δεν βρέθηκαν. Το κινητό της τηλέφωνο, αντίθετα, παρέμενε στον χώρο.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης, οι αστυνομικοί συνέλεξαν δείγμα από τα νύχια της 59χρονης για εργαστηριακή εξέταση DNA.

Η έρευνα που οδήγησε στην ταυτοποίηση

Καθοριστική για την εξέλιξη της υπόθεσης ήταν η συνδυαστική αξιολόγηση των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν από την αυτοψία, των μαρτυρικών καταθέσεων και του βιντεοληπτικού υλικού. Μέσα από την αστυνομική έρευνα, οι Αρχές κατέληξαν στην ταυτοποίηση του 47χρονου ως του φερόμενου φυσικού αυτουργού της ανθρωποκτονίας.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο, ληστεία που φέρεται να τελέστηκε με ιδιαίτερη σκληρότητα και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ο 47χρονος είχε συλληφθεί την 1η Απριλίου 2026 για υπόθεση ναρκωτικών και είχε προφυλακιστεί. Σύμφωνα με την Αστυνομία, είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για σειρά αδικημάτων, μεταξύ των οποίων εγκληματική οργάνωση, απόπειρα ανθρωποκτονίας, διακίνηση ναρκωτικών, κλοπή, σωματικές βλάβες και ενδοοικογενειακή βία.