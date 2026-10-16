Φωτιά σε φορτηγό μέσα σε πλοίο – Ασφαλής άφιξη στη Σύρο

Μικρής έκτασης πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε φορτηγό όχημα μέσα στο γκαράζ επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου, κατά τη διάρκεια του δρομολογίου από τη Μύκονο προς τη Σύρο.

Η φωτιά κατασβέστηκε άμεσα από το πλήρωμα, χωρίς να αναφερθεί τραυματισμός ή άλλη ζημιά.

Το πλοίο κατέπλευσε με ασφάλεια στο λιμάνι της Σύρου, έχοντας προηγουμένως προσεγγίσει τη Σαντορίνη, την Ίο, τη Νάξο και τη Μύκονο. Στο πλοίο επέβαιναν 370 επιβάτες και 34 μέλη πληρώματος, ενώ μετέφερε 46 Ι.Χ. αυτοκίνητα και 8 δίκυκλα.

Το όχημα στο οποίο εκδηλώθηκε η πυρκαγιά εκφορτώθηκε στο λιμάνι.

Στον προβλήτα βρίσκονται δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ κλιμάκιο του Λιμενικού διενεργεί επιθεώρηση για να ελέγξει την κατάσταση και να εξετάσει το περιστατικό.