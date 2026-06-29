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Αυτοψία για τα αίτια της πυρκαγιάς στην Καλλιθέα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
29/06/2026 14:41

Έρευνα διεξάγει το ανακριτικό της πυροσβεστικής για τα  αίτια της πυρκαγιάς στο σπίτι της 72χρονης που σώθηκε την τελευταία στιγμή πηδώντας από το μπαλκόνι του σπιτιού της.

Βίντεο- ντοκουμέντο: Η βουτιά στο κενό για να σωθεί
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Βίντεο- ντοκουμέντο: Η βουτιά στο κενό για να σωθεί

Ο γιος του ζευγαριού περιγράφει τις εφιαλτικές σκηνές που είδε να εκτυλίσσονται μπροστά του όταν έφτασε στο φλεγόμενο σπίτι .

Μας ενημερώνει η Χριστίνα Βελαλή.

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