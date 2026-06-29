Αυτοψία για τα αίτια της πυρκαγιάς στην Καλλιθέα

Έρευνα διεξάγει το ανακριτικό της πυροσβεστικής για τα αίτια της πυρκαγιάς στο σπίτι της 72χρονης που σώθηκε την τελευταία στιγμή πηδώντας από το μπαλκόνι του σπιτιού της.

Ο γιος του ζευγαριού περιγράφει τις εφιαλτικές σκηνές που είδε να εκτυλίσσονται μπροστά του όταν έφτασε στο φλεγόμενο σπίτι .

Μας ενημερώνει η Χριστίνα Βελαλή.