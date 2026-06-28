Βίντεο- ντοκουμέντο: Η βουτιά στο κενό για να σωθεί

Συγκλονιστική στιγμή που κατέγραψε η κάμερα, τη στιγμή που η ηλικιωμένη, βουτάει στο κενό, από το μπαλκόνι του πρώτου ορόφου, προκειμένου να σωθεί από τις φλόγες.

Τη σώζουν πολίτες, που βρίσκονταν στο πεζοδρόμιο, όπου της φώναζαν «Πήδα γιαγιά, θα σε πιάσουμε».

Όλα συνέβησαν το μεσημέρι της Κυριακής στη διώροφη κατοικία, στη συμβολή των οδών Αγίων Πάντων και Αριστείδου στην Καλλιθέα.

Η φωτιά ωστόσο, φέρεται να ξεκίνησε από το ισόγειο, ενώ μέσα βρισκόταν η 75χρονη γυναίκα με τον 80χρονο σύζυγό της.

Τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά, ο 80χρονος, κατάφερε να βγει από το σπίτι, από την πίσω πόρτα, ωστόσο η 75χρονη αρνούνταν να εγκαταλείψει το σπίτι, και καλούσε σε βοήθεια, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί, όταν επεκτάθηκε, χωρίς να έχει τρόπο διαφυγής.

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο