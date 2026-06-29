“Σαν να έχασα έναν δικό μου άνθρωπο, του μιλούσα…”

Ο θρυλικός καπετάνιος του “Αίολος Κεντέρης” cpt. Χάρης Τσουκαλάς μιλά αποκλειστικά στο alphatv.gr, και τον Αλέξη Κουβέλη, για το καμάρι του Αιγαίου που οδηγήθηκε στο διαλυτήριο.

“Ο Κεντέρης μου, ένιωθα ότι του μιλούσα και μου απαντούσε, δυστυχώς βλέπω τις εικόνες της προσάραξης του στον Αλίαγα και νιώθω σαν να παρακολουθώ το θάνατο ενός δικού μου ανθρώπου. 12 χρόνια ήμουν καπετάνιος του, εγώ το παρέλαβα από το Λοριάν της Γαλλίας 6 Αυγούστου του 2001, εγώ το έδεσα στη ντάνα όπου παροπλίστηκε”.

“ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ ΣΚΑΡΙ”

Ο θρυλικός καπετάν φουρτούνας του Αιγαίου Χάρης Τσουκαλάς χαρακτηρίζει “αδιανόητο” για την εποχή του τον “Αίολο Κεντέρη” που εκμηδένιζε τις αποστάσεις. “Από τη στιγμή που φορτώναμε το τελευταίο αμάξι στην Κάλυμνο μέχρι τη στιγμή που το ίδιο αμάξι έβγαινε στον Πειραιά, μεσολαβούσαν 4 ώρες και 50 λεπτά. Όπως το άκουσες, Κάλυμνος- Πειραιάς 4 ώρες και 50 λεπτά μόνο. Περνούσα όλα τα άλλα πλοία και δεν το πίστευα, ήταν κορυφαίο. Αλλά και μια ιστοορία θλιβερή αφού όπου κι αν δοκιμάστηκε -Ερυθρά θάλασσα και Αδριατική- δε στέριωσε λόγω κατανάλωσης. Ήταν ένα ασυνήθιστο πλοίο” δηλώνει ο cpt. Χάρης Τσουκαλάς και δεν κρύβει την στεναχώρια του. Δύο μέρες αμίλητος βλέπει ξανά και ξανά τις εικόνες από το διαλυτήριο. Σε μια σπάνια στιγμή που το τέλος ενός πλοίου γίνεται θέμα της ημέρας σε όλη την Ελλάδα. Του ζήτησα να ξεχωρίσει μια στιγμή, θυμάται τον ανεμοστρόβιλο που τον έσπρωξε πάνω στον ντόκο στη Μυτιλήνη, “μία και μοναδική φορά που ο Κεντέρης μου…” μου λέει. Εκείνη τη μέρα το Αιγαίο ήταν φουρτουνιασμένο, ο καπετάν Χάρης πλαγιοπρυμνοδετούσε με 7-8 μποφόρ νοτιά.

“ΑΡΧΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΚΑΒΟ- ΝΤΟΡΟ”

“Τρεις άνθρωποι σε φουσκωτό, αναμεσά τους μια γυναίκα σε σοκ, κινδύνευαν στο Κάβο Ντόρο με 7 μποφόρ βοριά. Μείναμε δίπλα τους τρεις ώρες, ήρθε το ελικόπτερο και τους έσωσε. Στεκόταν άρχοντας ο Κεντέρης” θυμάται για το “ασυνήθιστο” ταχύπλοο των 140 μέτρων. Μετέφερε 1.742 επιβάτες και 450 αυτοκίνητα ή 38 φορτηγά. Ενισχυμένης ταχύπλοης κατασκευής υπήρξε η φρεγάτα της επιβατηγού ναυτιλίας.

Ακούστε τι λέει ο καπετάνιος