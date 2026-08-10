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Σκάλα Κατερίνης: 74χρονη ανασύρθηκε νεκρή από τη θάλασσα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
10/08/2026 10:18
Σκάλα Κατερίνης: 74χρονη ανασύρθηκε νεκρή από τη θάλασσα
PHOTO- INTIME

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε μια 74χρονη από τη θάλασσα, χθες το απόγευμα στην παραλία της Σκάλας Κατερίνης.

Παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στη γυναίκα, στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Προανάκριση διενεργείται από το Γ’ Λιμενικό Τμήμα Σκάλας Κατερίνης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης.

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