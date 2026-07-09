Ο Απόστολος Ταμβακάκης επίτιμος διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Σε επίτιμο διδάκτορα, αναγόρευσε το Πανεπιστήμιο Πειραιά, τον Απόστολο Ταμβακάκη, ως αναγνώριση της πολυετούς προσφοράς του, στον χρηματοπιστωτικό τομέα, και την ελληνική επιχειρηματικότητα. Η τελετή, πραγματοποιήθηκε στο δημοτικό θέατρο Πειραιά, παρουσία εκπροσώπων, από τον πολιτικό, επιχειρηματικό και ακαδημαϊκό χώρο.