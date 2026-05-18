Η εθνική Ιράν αναχώρησε για την Τουρκία

Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου του Ιράν, αναχώρησε σήμερα (18/5) με προορισμό την Τουρκία, όπου θα δώσει φιλικούς αγώνες, πριν κατευθυνθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, για να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, όπως ανέφεραν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

«Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου του Ιράν, που αποτελείται από 22 παίκτες και προπονητικό επιτελείο, αναχώρησε σήμερα το πρωί από την χώρα για την Αττάλεια της Τουρκίας, όπου θα παίξει τον τελευταίο φιλικό αγώνα της πριν αναχωρήσει για τις Ηνωμένες Πολιτείες για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026», ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Στην Αττάλεια, το Ιράν ενδέχεται να δώσει δύο φιλικούς αγώνες, αν και μέχρι στιγμής έχει επιβεβαιωθεί μόνο ένας αγώνας εναντίον της Γκάμπιας στις 29 Μαΐου. Παράλληλα, κατά την παραμονή τους στην Τουρκία, τα μέλη της ιρανικής αποστολής θα ολοκληρώσουν την διαδικασία αίτησης βίζας για τις Ηνωμένες Πολιτείες, εν μέσω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον.

Ο πρόεδρος της Ιρανικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, Μεχντί Τατζ, δήλωσε την Πέμπτη ότι δεν έχουν ακόμη εκδοθεί βίζες στην «ομάδα Melli», καθώς η Τεχεράνη ζητά διαβεβαιώσεις ότι η αντιπροσωπεία της θα λάβει βίζες για την παραμονή της στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ωστόσο, ο Γενικός Γραμματέας της FIFA, Ματίας Γκράφστρεμ, χαρακτήρισε «πολύ εποικοδομητική» τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στην Κωνσταντινούπολη με την ιρανική ομοσπονδία για να διασφαλιστεί η συμμετοχή του Ιράν στο τουρνουά, το οποίο θα διεξαχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου. Έχοντας προκριθεί για την τέταρτη συνεχόμενη τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το Ιράν θα εγκατασταθεί στο Τούσον της Αριζόνας, πριν μπει στην διοργάνωση στις 15 Ιουνίου στο Λος Άντζελες εναντίον της Νέας Ζηλανδίας. Στην συνέχεια, το Ιράν θα αντιμετωπίσει το Βέλγιο στις 21 Ιουνίου και θα ολοκληρώσει την φάση των ομίλων, εναντίον της Αιγύπτου στις 26 Ιουνίου στο Σιάτλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ