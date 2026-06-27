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Wimbledon: Πρεμιέρα τη Δευτέρα για Τσιτσιπά

ΑΘΛΗΤΙΚΑ
27/06/2026 18:06
Wimbledon: Πρεμιέρα τη Δευτέρα για Τσιτσιπά
PHOTO/ INTIME

Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026, θα κάνει πρεμιέρα στο Wimbledon, ο Στέφανος Τσιτσιπάς, στο δεύτερο χρονικά παιχνίδι στο Court 16.

Στον πρώτο γύρο, θα αντιμετωπίσει τον Ουγκό Γκαστόν. Ο νικητής του συγκεκριμένου αγώνα, θα έχει ως αντίπαλο, το νικητή του αγώνα, ανάμεσα στον Νόβακ Τζόκοβιτς και τον Γιμπίνγκ Γου.

Ωστόσο, πριν τον αγώνα του Τσιτσιπά με τον Γάλλο, θα αναμετρηθούν ο Αντρέι Ρούμπλεφ με τον  Ρόμαν Σαφιούλιν.

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