Wimbledon: Πρεμιέρα τη Δευτέρα για Τσιτσιπά

Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026, θα κάνει πρεμιέρα στο Wimbledon, ο Στέφανος Τσιτσιπάς, στο δεύτερο χρονικά παιχνίδι στο Court 16.

Στον πρώτο γύρο, θα αντιμετωπίσει τον Ουγκό Γκαστόν. Ο νικητής του συγκεκριμένου αγώνα, θα έχει ως αντίπαλο, το νικητή του αγώνα, ανάμεσα στον Νόβακ Τζόκοβιτς και τον Γιμπίνγκ Γου.

Ωστόσο, πριν τον αγώνα του Τσιτσιπά με τον Γάλλο, θα αναμετρηθούν ο Αντρέι Ρούμπλεφ με τον Ρόμαν Σαφιούλιν.