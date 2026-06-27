Μουντιάλ 2026: Η Αίγυπτος «σφράγισε» την πρόκριση στους «32»

Αίγυπτος και Ιράν αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1 στο Σιάτλ, σε αναμέτρηση για την 3η και τελευταία αγωνιστική του 7ου ομίλου του Μουντιάλ. Μετά το αποτέλεσμα αυτό, η Αίγυπτος, η οποία ουσιαστικά είχε ήδη εξασφαλίσει την πρόκρισή της στους «32», τερμάτισε δεύτερη στο γκρουπ πίσω από το Βέλγιο και θα αντιμετωπίσει στα «νοκ άουτ» την Αυστραλία στο Ντάλας (3/7, 21:00). Από την πλευρά του, το Ιράν θα πρέπει να περιμένει για να δει αν θα συνεχίσει στους «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η Αίγυπτος άνοιξε το σκορ μόλις στο 5ο λεπτό με τον Μαχμούντ Σαμπέρ, ενώ το Ιράν έχασε μεγάλη ευκαιρία να ισοφαρίσει στο 11΄, καθώς ο Μεχντί Ταρεμί του Ολυμπιακού εκτέλεσε πέναλτι, αλλά δεν κατάφερε να «νικήσει» τον Μοσταφά Σουμπίρ. Τελικά οι Ιρανοί ισοφάρισαν στο 14΄ με τον Ραμίν Ρεζαεϊάν, με τις δύο ομάδες να δημιουργούν στη συνέχεια κι άλλες ευκαιρίες για να πάρουν τη νίκη. Το φινάλε του ματς ήταν… δραματικό, με τον Ταρεμί να στέλνει με κεφαλιά την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι, ενώ στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Σοτζά Χαλιλζαντέχ βρήκε το δρόμο προς τα δίχτυα για λογαριασμό του Ιράν, αλλά το γκολ ακυρώθηκε μετά από παρέμβαση του VAR ως οφσάιντ. Λίγο αργότερα το Ιράν είχε κι άλλο δοκάρι με τον Εζατολαχί, με αποτέλεσμα το 1-1 να παραμείνει ως το τέλος. Έτσι, το Ιράν παρέμεινε στους τρεις βαθμούς και περιμένει πλέον να δει αν θα προκριθεί στους «32» ως μια από τις οκτώ καλύτερες τρίτες ομάδες όλων των ομίλων.

Διαιτητής: Σίμον Μάρτσινιακ (Πολωνία)

Κίτρινες : Σαμπέρ, Ιμπραχίμ, Λασίν – Κανανί, Νεματί, Εζατολαχί, Χαλιλζαντέχ

Κόκκινη: –

Οι συνθέσεις:

ΑΙΓΥΠΤΟΣ (Χοσάμ Χασάν): Σουμπίρ, Χανί, Ραμπιά, Αμπντελμονΐμ (14΄ Ιμπραχίμ), Φατούχ, Ασούρ (46΄ Μαρμούς), Ζίκο (76΄ Αμπντελκαρίμ), Λασίν, Σαμπέρ (46΄ Ατιά), Τρεζεγκέ, Σαλάχ (57΄ Ζίζο).

ΙΡΑΝ (Αμίρ Γκαλενοεΐ): Μπεϊρανβάντ, Χαλιλζαντέχ, Μοχαμαντί, Κανανί (46΄ Χαρντανί), Νεματί, Ρεζαεϊάν, Εζατολαχί, Μοχεμπί (90+1΄ Τζαχανμπάχς), Γκόντος (67΄ Μογκανλού), Γκορμπανί, Ταρέμι.

Μουντιάλ 2026: «Πρωτιά» για το Βέλγιο που «σκόρπισε» τη Νέα Ζηλανδία

Χάρη σε δύο γκολ του Τροσάρ, το Βέλγιο συνέτριψε 5-1 τη Νέα Ζηλανδία στο Βανκούβερ, σε αναμέτρηση για την 3η και τελευταία αγωνιστική του 7ου ομίλου του Μουντιάλ, και πανηγύρισε την πρώτη θέση στο γκρουπ και την πρόκριση στους «32», ενώ οι ηττημένοι αποκλείστηκαν από τη συνέχεια. Οι «κόκκινοι διάβολοι» κατέκτησαν την πρωτιά στον όμιλο χάρη στην καλύτερη διαφορά τερμάτων τους από την Αίγυπτο και πλέον στρέφουν την προσοχή τους στο νοκ άουτ ματς, όπου θα αναμετρηθούν με μια ομάδα από τις οκτώ καλύτερες τρίτες.

Το Βέλγιο κυριάρχησε από το ξεκίνημα του ματς και η πίεσή του απέδωσε καρπούς στο 28΄ με τον Τροσάρ, ενώ ο άσος της Άρσεναλ διπλασίασε τα τέρματα του ευρωπαϊκού συγκροτήματος στο 50΄. Ο Ντε Μπρόινε ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 3-0 στο 66΄, «κλειδώνοντας» ουσιαστικά τη νίκη. Η Νέα Ζηλανδία, η οποία «ψάχνει» ακόμη την «παρθενική» νίκη της σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, μείωσε με τον Τζαστ στο 84΄, αλλά ο Λουκάκου στο 86΄ και ο Σαλεμάκερς στις καθυστερήσεις (90+4΄) έδωσαν διαστάσεις θριάμβου στη νίκη του Βελγίου.

Διαιτητής: Αντχάμ Μακχαντμέχ (Ιορδανία)

Κίτρινες : Στάμενιτς, Τζαστ

Κόκκινη: –

Οι συνθέσεις:

ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ (Ντάρεν Μπέιζλι): Κρόκομπ, Πέιν (64΄ Μπόξαλ), Μπίντον, Κασάς (79΄ Ντε Φρις), Σέρμαν, Μπελ (64΄ ΜακΚάουατ), Στάμενιτς, Σινγκ (46΄ Ράνταλ), Τζαστ, Τόμας (46΄ Ολντ), Γουντ.

ΒΕΛΓΙΟ (Ρούντι Γκαρσιά): Κουρτουά, Τεάτε, Μέχελε, Ντε Κάιπερ, Καστάν, Ντε Μπρόινε (72΄ Ονάνα), Τίλεμανς (85΄ Ράσκιν), Βανάκεν, Τροσάρ (72΄ Σαλεμάκερς), Ντοκού (56΄ Φερνάντεζ-Πάρντο), Ντε Κετελάρε (85΄ Λουκάκου).

Μουντιάλ 2026: Στους «32» γράφοντας ιστορία το Πράσινο Ακρωτήρι, 0-0 με τη Σ. Αραβία

Το Πράσινο Ακρωτήρι τα κατάφερε. Μπορεί να μην νίκησε την Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δώνη (0-0)-η οποία περιορίστηκε στην τεελυταια θεση του 8ου ομίλου (εξαιτίας διαφοράς τερμάτων με την Ουρουγουάη), όμως ευνοήθηκει από τη νίκη τη Ισπανίας (1-0 τη Σελέστε), για να εξασφαλίσει συνέχεια-ως 2η του γκρουπ- στη φάση νοκ-άουτ των «32», στην πρώτη του παρουσία σε Παγκόσμιο Κύπελλο!

Το πρώτο ημίχρονο αποδείχθηκε δύσκολο και για τις δύο-ιδιαιτέρα επιφυλακτικές ομάδες, αλλά σιγουρα γεμάτο με στιγμές ενθουσιασμού.

Περισσότερο Πράσινο Ακρωτήρι η επανάληψη, με τος Αφρικανούς να δημιουργούν προϋποθέσεις και σημαντικές ευκαιρίες για να φτάσουν στη νίκη, χωρίς όμως να τα καταφέρουν. κυρίως εξαιτίας του τερματοφύλακα της Σαουδικής Αραβίας Αλ Οβάις. Κάτι που πάντως δεν τους απέτρεψε από το να συνεχίσουν τη διαδρομή τους στο πρώτο τους Μουντιάλ, με επόμενο αντίπαλο την παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι.

Διαιτητής: Φρανσουά Λετεσιέ (Γαλλία)

Κίτρινες : Βάγκνερ Πίνα, Νασέρ Αλ Νταουσαρί- Αμπντουλχαμίντ, Αλ Μπρικάν

Κόκκινη:

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ (Πέντρο Λεϊτάο Μπρίτο): Βοζίνια, Μπόρχες, Λόπες, Βάγκνερ Πίνα (90+4’Μορέιρα), Κέβιν Πίνα, Ζοάο Πάουλο, Μοντέιρο (71′ Λαρός Ντουάρτε), Ντιρόι Ντουάρτε, Σεμέντο (61’Βαρέλα), Λιβραμέντο (61′ Ντα Κόστα), Μέντες (71′ Γκάρι Ροντρίγκες)

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ (Γιώργος Δώνης): Αλ Οβάις, Αλ Άμρι, Αλ Ταμπακτί (33′ Αλί Λαγιαμί), Μπου Ουάσλ (82′ Αλ Χαρμπί), Αμπντουλχαμίντ, Νασέρ Αλ Νταουσάρι, Αλ Χαϊμπαρί (46′ Αλ Γιουβαίρ), Κάνο, Αλ Μπρικάν,Σαλέμ Αλ Νταουσάρι (65’Αλ Σαμάτ) Μαντάς (65′ Αλ Χαμντάν)

Μουντιάλ 2026-Η Ισπανία πρώτη και καλύτερη στους «32», έστειλε…σπίτι της την Ουρουγουάη

Ο Φερνάντο Μουσλέρα ήταν για μία ακόμα-τέταρτη-φορά …μοιραίος σε αυτό το Μουντιάλ, «επιτρέποντας» στον Αλεχάντρο Μπαένα να πετύχει (42′) το μοναδικό γκολ που χώρισε Ισπανία και Ουρουγουάη (1-0) στη Γουαδαλαχάρα, αποτελεσμα που οδήγησε τους Ίβηρες ως πρώτους στους «32» και έστειλε τη Σελέστε, που ολοκλήρωσε το ματς με δέκα παίκτες (αποβολή Κονούμπιο 90+4)…σπίτι της.

Ο Μπαένα άνοιξε (42’) με σουτ τις αποστάσεις στο σκορ, ολοκληρώνοντας μία φάση διαρκείας της Ισπανίας-με τους Ουγκάρντε και Γιαμάλ στο έδαφος-, με τη…βοήθεια του Μουσλέρα, ο οποίος δεν μπόρεσε να ελέγξει την μπάλα που κατέληξε στα δίχτυα της εστίας του.

Μία τέταρτη-στη σειρά- λάθος εκτίμηση του 40χρονου τερματοφύλακα της Εστουντιάντες, σε αυτό το Μουντιάλ, με συνέπεια σάριθμα γκολ, αιτία για να δώσει τη θέση του (46′) στον Ρότσετ.

Η εικόνα ίδια στην επανάληψη, με τους Ισπανούς πιο κοτνά στο γκολ από τους παίκτες του Μπιέλσα, έχοντας μάλσιατ στις καθυστερήσεις ευκαιρία για ένα δεύτερο γκολ, αλλά στο σουτ του Φεράν Τόρες η μπάλα βρήκε το δοκάρι και έφυγε άουτ.

Στον πάγκο έμεινε ο Φακούντο Πελίστρι (Παναθηναϊκός).

Διαιτητής: Ισμαίλ Ίλφαθ (ΗΠΑ)

Κίτρινες : Σανάμπρια, Βαρέλα, Ντε λα Κρους-Μπαένα

Κόκκινη: Κανόμπιο

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ (Μαρσέλο Μπιέλσα): Μουσλέρα (46′ Ρότσετ), Κάσερες, Βαρέλα, Ολιβέρα, Ουγκάρτε (45′ Ντε λα Κρους), Μπεντανκούρ, Βαλβέρδε (56′ Βίνιας), Κανόμπιο, Αραούχο, Σανάμπρια (70′ Ροντρίγκες), Νούνιες

ΙΣΠΑΝΙΑ (Λουίς ντε λα Φουέντε): Σιμόν, Γιορέντε, Λαπόρτ, Κουμπαρσί, Κουκουρέγια, Ρόδρι, Μερίνο (60′ Όλμο), Πέδρι (60′ Φαμπιάν Ρουίθ), Μπαένα (66′ Πίνο), Γιαμάλ (76′ Φεράν Τόρες), Ογιαρθάμπαλ (76′ Νίκο Γουίλιαμς)

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ