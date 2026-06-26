Μουντιάλ 2026: Η σύγκρουση των «τιτάνων»

Γαλλία και Νορβηγία έχουν ήδη εξασφαλίσει τις θέσεις τους στη φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 (11/6-19/7), με την αποψινή (26/5-22:00) μεταξύ τους αναμέτρηση, στο στάδιο της Βοστώνης, να είναι εκείνη που θα αποφασίσει για την πρώτη θέση στον 9ο όμιλο.

Όμως δίχως άλλο απόψε, όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στον Κιλιάν Μπαπέ και τον Έρλινγκ Χάαλαντ, οι οποίοι έχουν κάνει εντυπωσιακές εμφανίσεις στο κορυφαίο τουρνουά.

Η πρώτη φορά

Οι δύο τους έχουν αναμετρηθεί στο παρελθόν σε επίπεδο συλλόγων, αλλά αυτή θα είναι η πρώτη τους συνάντηση σε διεθνές επίπεδο.

Οι δύο παίκτες έχουν ακολουθήσει αρκετά διαφορετικές διαδρομές για να φτάσουν εκεί που βρίσκονται.

Ο Χάαλαντ, 25 ετών, απολαμβάνει το πρώτο του Παγκόσμιο Κύπελλο, ο Μπαπέ, ωστόσο, νιώθει σαν στο σπίτι του στη διοργάνωση, καθώς αυτό είναι το τρίτο Παγκόσμιο Κύπελλο, σε ηλικία 27 ετών, έχοντας ήδη έναν παγκόσμιο τίτλο το 2018 και ένα χαμένο τελικό το 2022.

Ο Κιλιάν Μπαπέ έχει απίστευτο ποσοστό επιτυχίας 16 γκολ σε 16 αγώνες Παγκοσμίου Κυπέλλου, με μόνο τον Λιονέλ Μέσι μπροστά του στη λίστα των κορυφαίων σκόρερ όλων των εποχών, με 18 γκολ.

Ο Χάαλαντ, ωστόσο, αγωνίζεται στο πρώτο του μεγάλο τουρνουά. Ο Νορβηγός έχει κάτι εξαιρετικά ιδιαίτερο που ο Μπαπέ εξακολουθεί να μην έχει, την κατάκτηση του Champions League της UEFA με τη Μάντσεστερ Σίτι το 2023.

Δύο διαφορετικοί παίκτες

Παρά το γεγονός ότι είναι δύο από τους κορυφαίους επιθετικούς στον κόσμο και φημίζονται για την ικανότητά τους να βρίσκουν δίχτυα από οπουδήποτε, ο Χάαλαντ και ο Μπαπέ παραμένουν δύο εντελώς διαφορετικοί παίκτες, όπως αναφέρει σε ανάλυσή της η ιστοσελίδα της FIFA.

Η ταχύτητα του Γάλλου, η ικανότητά του να αναστατώνει οποιαδήποτε ομάδα, η απρόβλεπτη φύση του και η ικανότητά του να τελειώνει τις φάσεις τον έχουν κάνει να ξεχωρίζει από τότε που ήταν έφηβος.

Ενώ ο Μπαπέ κυριαρχεί στις δεξιότητές του στην ντρίμπλα, ο Χααλαντ είναι ο «βασιλιάς» της περιοχής. Η δύναμη, η αμεσότητα, η αποτελεσματικότητα και η αδιάκοπη δίψα για γκολ είναι τα κύρια πλεονεκτήματα του Νορβηγού, όπως βέβαα και η ταχύτητά του.

Οι ικανότητές τους μπορεί να διαφέρουν, αλλά τα στατιστικά τους λένε μια παρόμοια ιστορία.

Καταρρίπτοντας ρεκόρ

Και οι δύο παίκτες είναι οι κορυφαίοι σκόρερ όλων των εποχών στις αντίστοιχες χώρες τους, με τον Μπαπέ να σκοράρει 60 διεθνή γκολ σε σύγκριση με τα 59 του Χάαλαντ.

Ο Νορβηγός μπορεί τουλάχιστον να παρηγορηθεί επειδή έχει παίξει πολύ λιγότερα παιχνίδια από τον Γάλλο, με τα 59 γκολ του να σημειώνονται σε μόλις 52 αγώνες, σε σύγκριση με τα 100 παιχνίδια του Μπαπέ

Ο Μπαπέ έχει αναδειχθεί πρώτος σκόρερ σε συλλογικό επίπεδο τις τελευταίες οκτώ σεζόν, έξι φορές στη Ligue 1 με την Παρί Σεν Ζερμέν και δύο φορές στη LaLiga με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Εν τω μεταξύ, ο Χάαλαντ έχει βρεθεί στην κορυφή των σκόρερ σε τρεις από τις τελευταίες τέσσερις σεζόν της Premier League.

Και οι δύο παίκτες έχουν αναδειχθεί επίσης πρώτοι σκόρερ στο Champions League δύο φορές, με τον Μπαπέ την περασμένη σεζόν με την Ρεάλ Μαδρίτης και τη σεζόν 2023-24 (μαζί με τον Χάρι Κέιν) όταν ήταν ακόμα παίκτης της Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο

Χάαλαντ ηγήθηκε της κούρσας το 2020-21, όταν αγωνιζόταν για την Μπορούσια Ντόρτμουντ, και καθ’ οδόν για την κατάκτηση του τροπαίου με τη Σίτι το 2022-23.

Οι συναντήσεις τους

Οι δύο επιθετικοί έχουν συναντηθεί τέσσερις φορές σε επίπεδο συλλόγων, με τον Μπαπέ να πανηγυρίζει σε τρεις περιπτώσεις, σε σύγκριση με μία φορά για τον Χάαλαντ.

Ο Μπαπέ σκόραρε 42 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις για τη Ρεάλ Μαδρίτης την περασμένη σεζόν, με τον Χάαλαντ να ακολουθεί με 38 γκολ για την Μαντσεστερ Σίτι.

Ο Νορβηγός έχει 16 γκολ στα τελευταία οκτώ παιχνίδια του για τη Νορβηγία, ενώ ο Γαλλος έχει σκοράρει 10 φορές στις τελευταίες 10 εμφανίσεις του για τους «Μπλε».