Προ των πυλών, πριν από την ανακοίνωση, είναι η FIFA, για αλλαγή στην διαδικασία των πέναλτι, κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, από τη φάση των νοκ άουτ, σύμφωνα με την εξειδικευμένη ιστοσελίδα της Αργεντινής marketingkregistrado.

Αναμένεται να λάβει και την τελική έγκριση από το Διεθνές Συμβούλιο Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (IFAB), που ορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού παγκοσμίως.

Η τροποποίηση, προβλέπει την κατάργηση της μιας από τις δυο ρίψεις κέρματος, οι οποίες γίνονται πριν από την διαδικασία των πέναλτι, προκειμένου η ίδια ομάδα να μην αποκτά διπλό πλεονέκτημα.

Μέχρι σήμερα, οι δυο αποφάσεις, λαμβάνονται με ρίψη νομίσματος, με μόνο μια ομάδα, να έχει το δικαίωμα να κερδίσει και τα δυο πλεονεκτήματα, όπως με την Παρί Σεν Ζερμέν στον τελευταίο τελικό του Champions League.