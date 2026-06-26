Υπάρχουν στιγμές που ξεπερνούν τα όρια του αθλητισμού και μετατρέπονται σε μνήμη, συναίσθημα και ιστορία.

Η κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson από τον ΟΦΗ στις 25 Απριλίου 2026, στον Βόλο με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ, ήταν μία από αυτές. Έναν αιώνα και λίγους μήνες μετά την ίδρυσή του και 39 χρόνια μετά το πρώτο τρόπαιο, ο ΟΦΗ έγραψε ξανά ιστορία, κατακτώντας το δεύτερο Κύπελλο στα 101 χρόνια ζωής του συλλόγου.

Για τον λόγο αυτό, το Τμήμα Επικοινωνίας της ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 δημιούργησε και παρουσιάζει το αθλητικό ντοκιμαντέρ «Το όνειρο μιας γενιάς», διάρκειας δύο ωρών, μέσα από το οποίο καταγράφεται με μοναδικό τρόπο, όλο το ταξίδι προς την κορυφή.



Για πρώτη φορά οι φίλαθλοι της ομάδας θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν όσα συνέβησαν πίσω από τις κάμερες. Να βρεθούν στα αποδυτήρια, στα meetings της ομάδας, στις στιγμές αγωνίας και πίστης πριν από κάθε αγώνα. Να ακούσουν τις ομιλίες του προπονητή, των αρχηγών και των πρωταγωνιστών που οδήγησαν τον ΟΦΗ στην ιστορική κατάκτηση του τροπαίου.

Η Α’ προβολή του ντοκιμαντέρ «Το όνειρο μιας γενιάς» θα προβληθεί τη Δευτέρα 29 Ιουνίου.

Την Τρίτη 30 Ιουνίου στις 12:00 το μεσημέρι, το ντοκιμαντέρ θα προβληθεί (και θα παραμείνει ενεργό για να το δουν όλοι οι φίλαθλοι του ΟΦΗ) στο επίσημο κανάλι της ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 στο Youtube.