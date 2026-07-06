Wimbledon: Άνετα στα προημιτελικά ο Σίνερ

Για Πέμπτη φορά στην καριέρα του, ο Γιανίκ Σινέρ, εξασφάλισε την πρόκριση για τα προημιτελικά του τουρνουά Wimbledon.

Ο Νο1 στην παγκόσμια κατάταξη, επικράτησε του Ιάπωνα, Σιντάρο Μοτσοζούκι (Νο151), με 6-3, 7-6(0), 6-3, σημειώνοντας, την 97η νίκη σε τουρνουά Γκραντ Σλαμ.

Ωστόσο, ο επόμενος αγώνας του Σινέρ, είναι με τον Γερμανό Γιαν Λέναρντ Στρουφ, ο οποίος πήρε την πρόκριση, μετά από αγώνα, με τον Χούμπερτ Χουρκάτς.