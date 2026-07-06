ΗΠΑ: Προσφέρει νέο τετραετές συμβόλαιο στον Ποτσετίνο

Η εθνική ομάδα των ΗΠΑ έχει αλλάξει αγωνιστικό πρόσωπο από την ημέρα που κάθησε στον πάγκο της ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο.

Η πορεία της στο Μουντιάλ περιλάμβανε νίκες επί της Παραγουάης (4-1) και της Αυστραλίας (2-0), αλλά και μια ήττα από την Τουρκία (2-3), σε ματς χωρίς βαθμολογικό αντίκρισμα.

Στη φάση των «32», οι ΗΠΑ επικράτησαν της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης με 2-0, παρότι αγωνίστηκαν με δέκα παίκτες για μεγάλο διάστημα μετά την αποβολή του Μπάλογκαν.

Η ομοσπονδίας της χώρας είναι απόλυτα ευχαριστημένη από τη δουλειά του Αργεντινού κόουτς και σύμφωνα με την ιστοσελίδα «Talksport» έχει προσφέρει νέο τετραετές συμβόλαιο στον πρώην κόουτς των Τότεναμ, Παρί Σεν Ζερμέν και Τσέλσι, που θα τον κρατήσει στον πάγκο της εθνικής μέχρι το καλοκαίρι του 2030.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ- ΜΠΕ