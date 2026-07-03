UEFA: Πρόστιμα 92 εκατ. ευρώ σε συλλόγους για το Financial Fair Play

Η UEFA επέβαλε κυρώσεις σε συλλόγους από τα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης για παραβίαση των κανονισμών του οικονομικού Fair play («Financial Fair Play»), επιβάλλοντας χρηματικά πρόστιμα συνολικού ύψους 92 εκατομμυρίων ευρώ.

Η Στρασμπούρ είναι η ομάδα που επλήγη περισσότερο, αντιμετωπίζοντας πρόστιμο 25 εκατομμυρίων ευρώ για σημαντική υπέρβαση του δείκτη κόστους της ομάδας, ένας οικονομικός κανόνας που περιορίζει το ποσό που μπορεί να δαπανήσει ένας σύλλογος για την ομάδα του.

Στην Premier League, η Άστον Βίλα έλαβε το μεγαλύτερο πρόστιμο, ύψους 22,5 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ τιμωρήθηκαν επίσης οι, Νιούκαστλ, Τσέλσι και Νότιγχαμ Φόρεστ.

Το τρίτο υψηλότερο πρόστιμο επιβλήθηκε στη Γιουβέντους, 20 εκατομμύρια ευρώ για παραβίαση των κανονισμών εσόδων.

Η Νάπολι, η Φιορεντίνα και η Μπολόνια τιμωρήθηκαν επίσης από τη Serie A.

Να σημειωθεί ότι δεν τιμωρήθηκαν ομάδες της ισπανικής La Liga.

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ