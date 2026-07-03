Μουντιάλ 2026: Ισπανία – Πορτογαλία και Ελβετία στους “16”

Με «περίπατο» στους «16» η Ισπανία

Η Ισπανία επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και προκρίθηκε με χαρακτηριστική άνεση στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Με το 3-0 επί της Αυστρίας στο Λος Άντζελες παρουσία 70.000 θεατών, η «Ρόχα» πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση, όπου περιμένει την Πορτογαλία ή την Κροατία το βράδυ της Δευτέρας (6/7) στο Ντάλας.

Η ομάδα του Ντε Λα Φουέντε κυριάρχησε ολοκληρωτικά στα περίπου 100 λεπτά της αναμέτρησης και δεν απειλήθηκε καθόλου. Άνοιξε το σκορ με τον Ογιαρθάμπαλ στο 38΄ μετά από ασίστ του Κουκουρέγια. Στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου (45+2΄) ο Μπαένα με απευθείας φάουλ «σημάδεψε» το οριζόντιο δοκάρι, στο «ριμπάουντ» πήγε πρώτος ο Γιαμάλ αλλά ο Αλ. Σλάγκερ τον νίκησε και κράτησε τους Αυστριακούς στο παιχνίδι.

Αυτό διήρκεσε μέχρι το 66΄, όταν ο Άλεξ Μπαένα κινήθηκε από αριστερά, σέντραρε στη «καρδιά» της άμυνας και ο Πέδρο Πόρο με κεφαλιά πάνω στην κίνηση πέτυχε το πρώτο γκολ του με την εθνική Ισπανίας. Στο 84΄ ο Αλάμπα σταμάτησε πάνω στη γραμμή το σουτ του Γιαμάλ, στερώντας την ευκαιρία από το wonderkid της Μπαρτσελόνα να σκοράρει λίγο πριν αντικασταθεί. Και στο 89΄ ο κορυφαίος Κουκουρέγια έβγαλε δεύτερη ασίστ στον Ογιαρθάμπαλ ο οποίος πλάσαρε τον Σλάγκερ διαμορφώνοντας το τελικό 3-0.

Διαιτητής: Γκλεν Νίμπεργκ (Σουηδία)

Κίτρινες : Πος

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΙΣΠΑΝΙΑ (Λουίς ντε λα Φουέντε): Σιμόν, Πέδρο Πόρο, Κουμπαρσί, Λαπόρτ (90+3΄ Πουμπίλ), Κουκουρέγια, Ρόντρι, Πέδρι (90+3΄ Φαμπιάν Ρουίθ), Γιαμάλ (85΄ Γκάβι), Όλμο (71΄ Μερίνο), Μπαένα (71΄ Φεράν Τόρες), Ογιαρθάμπαλ

ΑΥΣΤΡΙΑ (Ραλφ Ράγκνιγκ): Αυστρία: Αλεξάντερ Σλάγκερ, Πος (85΄ Πρας), Ντανσό, Αλάμπα, Λάιμερ, Σάιβαλντ (46΄ Γκρίλιτς), Ξάβερ Σλάγκερ (46΄ Τσουκουεμέκα), Σμιντ (60΄ Κάλαϊτιτς), Βάνερ, Σάμπιτζερ, Γκρέγκοριτς (60΄ Αρναούτοβιτς)

Ο Ράμος «χτύπησε» στις καθυστερήσεις

Η Πορτογαλία εξασφάλισε την πρόκρισή της στη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, επικρατώντας με 2-1 της Κροατίας του Λούκα Μόντριτς στο Τορόντο, χάρη σε γκολ του Γκονσάλο Ράμος στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης.

Η ομάδα του Κριστιάνο Ρονάλντο θα αντιμετωπίσει πλέον την Ισπανία τη Δευτέρα, σε ένα από τα πιο ελκυστικά ζευγάρια της φάσης των νοκ άουτ.

Η αναμέτρηση επιβεβαίωσε τις προσδοκίες ενός μεγάλου ευρωπαϊκού ντέρμπι, με τις δύο ομάδες να δίνουν σκληρή μάχη στον χώρο του κέντρου. Η Πορτογαλία είχε την κατοχή και τον έλεγχο του χώρου στο πρώτο ημίχρονο, ωστόσο δυσκολεύτηκε να διασπάσει την οργανωμένη αμυντική λειτουργία των Κροατών. Από την πλευρά της, η «χρβατσκα» παρέμεινε απειλητική στις αντεπιθέσεις και στις στατικές φάσεις.

Παρά τις καλές στιγμές του Μπρούνο Φερνάντες και την επιβλητική παρουσία του Λούκα Μόντριτς στον άξονα, το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε χωρίς σκορ.

Η εικόνα του αγώνα άλλαξε άρδην στο δεύτερο ημίχρονο. Η Κροατία άνοιξε το σκορ με τον Ιβάν Πέρισιτς στο 53΄, εκμεταλλευόμενη μια σπάνια αμυντική αδράνεια των Πορτογάλων, ενώ η συνέχεια σημαδεύτηκε από παρεμβάσεις του VAR και ακυρωθέντα τέρματα εκατέρωθεν.

Η απάντηση της Πορτογαλίας ήρθε από τον Κριστιάνο Ρονάλντο στο 68΄, ο οποίος ευστόχησε από την άσπρη βούλα, ισοφαρίζοντας σε ένα διάστημα έντονης πίεσης και συνεχών εναλλαγών στο μομέντουμ του αγώνα. Στο ίδιο διάστημα, ο Κόβατσιτς σημάδεψε το δοκάρι, ενώ αρκετές επιθέσεις των Κροατών σταμάτησαν λόγω οφσάιντ.

Όλα έδειχναν ότι η αναμέτρηση θα οδηγηθεί στην παράταση, όμως η Πορτογαλία βρήκε το γκολ της πρόκρισης στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Ραφαέλ Λεάο έκανε τη σέντρα από τα αριστερά και ο Γκονσάλο Ράμος με δυνατή κεφαλιά νίκησε τον Ντόμινικ Λιβάκοβιτς, διαμορφώνοντας το τελικό 2-1.

Η Κροατία πίστεψε ότι βρήκε εκ νέου την ισοφάριση στα τελευταία δευτερόλεπτα, ωστόσο το VAR ακύρωσε το γκολ, με αποτέλεσμα η Πορτογαλία να πανηγυρίσει μια μεγάλη πρόκριση στους «16» του Μουντιάλ.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Έσπεν Έσκας (Νορβηγία)

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Ρούμπεν Ντίας (16΄) – Μόντριτς (59΄), Πέρισιτς (90+8΄)

Οι συνθέσεις:

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (Ρομπέρτο Μαρτίνεθ): Ντίογκο Κόστα, Κανσέλο (62΄ Γκονσάλο Ράμος), Ρούμπεν Ντίας, Ρενάτο Βέιγκα, Νούνο Μέντες, Ζοάο Νέβες, Βιτίνια (64΄ Μπερνάρντο Σίλβα), Πέδρο Νέτο (62΄ Κονσεϊσάο), Μπρούνο Φερνάντες (62΄ Ν. Σεμέδο), Ράφαελ Λεάο, Κριστιάνο Ρονάλντο (81΄ Ρούμπεν Νέβες).

ΚΡΟΑΤΙΑ (Ζλάτκο Ντάλιτς): Λιβάκοβιτς, Στάνισιτς, Σούταλο, Πόνγκρατσιτς, Πέρισιτς, Μόντριτς, Κόβασιτς (90+8΄ Κράμαριτς), Σούσιτς, Βλάσιτς (90+1΄ Γκβάρντιολ), Μπατούρινα (67΄ Πάσαλιτς), Μπούντιμιρ (46΄ Ματάνοβιτς)

Άνετη πρόκριση της Ελβετίας στους «16», 2-0 την Αλγερία

Η Ελβετία προκρίθηκε στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου για τέταρτη διαδοχική διοργάνωση, επικρατώντας 2-0 της Αλγερίας το βράδυ της Πέμπτης στο Βανκούβερ.

Στη φάση των «16», η Ελβετία θα αντιμετωπίσει είτε την Κολομβία, είτε την Γκάνα, που αναμετρώνται ξημερώματα Σαββάτου (4/7, 04:30) στο Κάνσας Σίτι. Οι Ελβετοί θα διεκδικήσουν την πρώτη τους πρόκριση στα προημιτελικά Μουντιάλ από το 1954.

Το σκορ άνοιξε μόλις στο 10ο λεπτό, όταν ο Μανζάμπι έκανε εξαιρετική κούρσα από τα αριστερά, έφτασε μέχρι τη γραμμή του τέρματος και γύρισε την μπάλα στον Εμπολό, ο οποίος με προβολή από κοντά έστειλε εύκολα την μπάλα στα δίχτυα.

Το 2-0 διαμορφώθηκε μόλις στο πρώτο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου, όταν ο Ραφίκ Μπελγκάλι έδιωξε λανθασμένα την μπάλα πάνω στον Ντόι, ο οποίος δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη και με δυνατό δεξί σουτ έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία της εστίας.

Το γρήγορο γκολ αμέσως μετά την ανάπαυλα έκοψε τη φόρα της Αλγερίας, η οποία δυσκολεύτηκε να δημιουργήσει αξιόλογες ευκαιρίες.

Η Ελβετία έχασε μεγάλη ευκαιρία για τρίτο γκολ στο 81′. Η σέντρα του Ζακαρία πέρασε από τον Εμπολό, που δεν πρόλαβε να κάνει την προβολή, και κατέληξε στον αφύλακτο Φάμπιαν Ρίντερ στο δεύτερο δοκάρι. Παρά την ανυπεράσπιστη εστία μπροστά του, ο Ρίντερ βρήκε αδύναμα την μπάλα με το αριστερό τακούνι και ο Ζιντάν πρόλαβε να επέμβει.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Γιαέλ Φαλκον (Αργεντινή)

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Σαϊμπί, Μπουνταουί

Οι συνθέσεις:

Ελβετία (Μουράτ Γιακίν): Κόμπελ, Ζακάρια (87′ Έμπιτσερ), Ελβέντι, Ακάντζι, Ροντρίγκες, Φρόιλερ, Τζάκα, Εντόι (87′ Βίντμερ), Μανζάμπι (71′ Ρίντερ), Βάργκας (71′ Οκαφόρ), Εμπολό (83′ Αμντουνί).

Αλγερία (Βλάντιμιρ Πέτκοβιτς): Ζιντάν, Μπελγκάλι (82′ Μπουλμπίνα), Μαντί, Μπενσεμπαϊνί, Αΐτ-Νουρί, Ζερουκί (58′ Γκουίρι), Μπενταλέμπ (71′ Μούσα), Μαχρέζ (71′ Μπουνταουί), Αουάρ (58′ Χατζάμ), Σαϊμπί, Μάζα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ